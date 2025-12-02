В Республике Крым возводят антенно-мачтовые сооружения

На сегодняшний день, по итогам двух этапов, общая строительная готовность составляет 53%, — отметил глава правительства региона.

Он также добавил, что в текущем году планируется завершить строительство 27 объектов. В настоящее время ведутся работы по монтажу металлоконструкций, обеспечению электроснабжения, установке ограждений и благоустройству прилегающих территорий.

Для оставшихся 34 АМС уже начаты работы по устройству оснований под фундаментные плиты и сборке конструкций базовых станций. Проект реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым