В Республике Крым введено в эксплуатацию 597,3 тыс. кв. м жилья

В рамках реализации регионального проекта «Жильё» нацпроекта «Жильё и городская среда», основной задачей которого является увеличение объёмов жилищного строительства, в Республике Крым на 2024 год запланирован ввод в эксплуатацию 994 тыс. кв. метров жилья. Согласно статистическим данным, за период с января по май введено 597,3 тыс. кв. метров жилья. Об этом сообщает Главное управление по реализации национальных проектов.

Из общего числа введенных квадратных метров индивидуальное жилищное строительство составило 486,9 тыс. кв. метров, многоквартирное жилищное строительство – 110,4 тыс. кв. метров жилья. На текущий период общий объем введенного жилья составил 60% от установленного целевого показателя на 2024 год, — говорится в сообщении.

Благодаря региональному проекту «Жильё» дополнительную поддержку получают застройщики региона, реализующие крупные проекты жилищного строительства: в новых жилых микрорайонах строятся автомобильные дороги, а также подводятся инженерные коммуникации. Эти меры реализуются программой «Стимул».

Установленный плановый показатель по объему жилищного строительства в 930 тыс. кв. м. на 2023 год был перевыполнен на 31,1 %. В 2023 году в Республике Крым введено 1219,572 тыс. кв. метров жилья, в том числе более 315 тыс. кв. метров в многоквартирных жилых домах, что является рекордным значением по объемам ввода в эксплуатацию жилья с 2014 года.