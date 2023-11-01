В Республике Крым в ноябре проведут более семи сотен ярмарок

В ноябре 2023 года в городских и сельских поселениях Крыма запланировано проведение более 700 ярмарочных мероприятий по реализации сельхозпродукции и продуктов ее переработки.
В республике продолжается проведение ярмарочных мероприятий для обеспечения жителей и гостей республики сельскохозяйственной продукцией, насыщения внутреннего потребительского рынка продукцией крымских производителей. Министерство промышленной политики Республики Крым обращает внимание, что цены на ярмарках на 15-20% ниже рыночных, — отмечают в пресс-службе Министерства промышленной политики РК.
С графиком проведения ярмарочных мероприятий в ноябре 2023 года можно ознакомиться по ссылке.
По информации пресс-службы Министерства промышленной политики РК
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: торговля в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: торговля в КрымуКомментарии для сайта Cackle