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В Республике в ноябре проведут более семи сотен ярмарок
фото: пресс-служба Министерства промышленности Крыма

В Республике Крым в ноябре проведут более семи сотен ярмарок

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 13:50 01.11.2023

В ноябре 2023 года в городских и сельских поселениях Крыма запланировано проведение более 700 ярмарочных мероприятий по реализации сельхозпродукции и продуктов ее переработки.

В республике продолжается проведение ярмарочных мероприятий для обеспечения жителей и гостей республики сельскохозяйственной продукцией, насыщения внутреннего потребительского рынка продукцией крымских производителей. Министерство промышленной политики Республики Крым обращает внимание, что цены на ярмарках на 15-20% ниже рыночных, — отмечают в пресс-службе Министерства промышленной политики РК. 

С графиком проведения ярмарочных мероприятий в ноябре 2023 года можно ознакомиться по ссылке.

По информации пресс-службы Министерства промышленной политики РК 

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