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В Республике нет оснований для конфликтов между представителями конфессий — Муфтий
фото: Эмирали Аблаев © Егор Алеев/ ТАСС

В Республике нет оснований для конфликтов между представителями конфессий — Муфтий Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:46 11.03.2024

Сложившиеся отношения между представителями разных конфессий в Крыму исключают возникновение конфликтов. Такое мнение в интервью ТАСС высказал муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.

Я уверен, что почвы для конфликтов в Крыму нет. С 1999 года, когда стал муфтием, вошел в состав межконфессионального совета [Крыма] «Мир — дар Божий» и познакомился тогда с митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем, у нас сформировались хорошие, тесные, дружеские отношения. Мы смогли укрепить диалог межконфессиональный за эти годы, — сказал собеседник агентства. — Сейчас назначен новый митрополит в Крыму (митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, Георгий Шевкунов — прим. ТАСС). Надеемся, что мы продолжим традиционный наш межконфессиональный диалог и сделаем все возможное для того, чтобы этот диалог еще больше укрепить.

Муфтий напомнил, что в украинский период истории Крыма власти делали все, чтобы нарушить диалог между представителями разных конфессий.

Понятно, что желающих нарушить этот мир межконфессиональный было очень много в те времена. Пытались сделать максимально, чтобы межконфессионального согласия в Крыму не было, — отметил он. — Мы никогда не отворачивались друг от друга и всегда дружеские отношения сохраняли. И в 2014 году, когда Крым вошел в состав РФ, мы снова встретились с владыкой. Тогда с уверенностью мы друг другу сказали, что были на верном пути в том, что мы не нарушили диалог, связь между конфессиями, сохранили ее. 

источник: ТАСС

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