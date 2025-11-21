Прямо сейчас:
В Республике обсуждают реализацию госпрограммы социально-экономического развития Крыма
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:33 21.11.2025

На совещании по реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк и заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алмаз Хусаинов обсудили текущие результаты, объекты, которые должны быть введены до конца 2025 года.

По словам Юрия Гоцанюка, в текущем году к вводу в эксплуатацию запланировано 33 объекта, а также три переходящих объекта с прошлого года. Он отметил, что часть из них уже завершена: «В Евпатории построена школа на 480 мест, в Джанкое и Бахчисарае сданы два жилых дома на 240 квартир, в Алупке завершены противоаварийные работы на объекте культурного наследия — комплексе сооружений Воронцовского дворца».

Также Председатель Правительства сообщил, что в Керчи завершено строительство противооползневых сооружений на береговых склонах одного из районов города, введена в эксплуатацию подстанция «Юнга», в районе Симферополя построена новая дорога на участке Донское – Перевальное протяжённостью 25,2 км.

До конца года предстоит завершить строительство и реконструкцию четырёх детских садов на 620 мест, одной школы на 800 мест, очистных сооружений «Утёс» и «Миндальное», провести капитальный ремонт и строительство четырёх дорог, а также реконструкцию улично-дорожной сети в Евпатории, — подчеркнул Гоцанюк.

Также на совещании обсуждены вопросы сокращения числа объектов незавершённого строительства, восстановления берегоукрепительных сооружений и развития энергетического комплекса.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

