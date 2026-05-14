В республике отмечается значительный рост финансирования соцподдержки

Уже с начала года на социальную поддержку граждан направлено почти 8,7 млрд руб., или 42% из 20,9 млрд руб. предусмотренных в бюджете Республики Крым на 2026 год. Для сравнения: в 2025 году за аналогичный период было направлено 7,1 млрд руб. Рост к уровню прошлого года — более 1,5 млрд руб. (+21,7%). Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико.
Рост к прошлому году на 21,7% свидетельствует о последовательном увеличении внимания к нуждам граждан и уверенном выполнении бюджетных обязательств, – отметила Ирина Кивико.
Она добавила, что по всем ключевым направлениям социальной поддержки отмечается эффективное исполнение расходных обязательств:
- комплексная поддержка льготных категорий граждан – самый значительный рост: 4,5 млрд руб. против 3,2 млрд руб. в 2025 году (+41,2%). Получателями мер поддержки являются около 116 тыс. человек — это масштабная и системная помощь ветеранам, реабилитированным, малообеспеченным семьям и другим категориям;
- компенсации ЖКУ, взносы на капремонт и льготный проезд – направлено более 1,7 млрд руб. (на уровне прошлого года), что гарантирует непрерывность предоставления этих жизненно важных льгот;
- забота о детях-сиротах и одиноких матерях – направлено более 1,6 млрд руб. (на уровне прошлого года), что обеспечивает стабильность и предсказуемость этих важнейших выплат;
- поддержка семей с детьми – выплаты на пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка выросли с 497,1 млн руб. в 2025 году до 704,7 млн руб. (+41,8%). Гибкий механизм пособия (50%, 75%, 100% прожиточного минимума) позволяет адресно помогать семьям с разным уровнем нуждаемости;
- поддержка безработных граждан – выделено 147,1 млн руб. против 131 млн руб. годом ранее (+12,3%). Пособия получают около 6,3 тыс. человек, а размер выплат составляет от 1 764 до 15 886 рублей — дифференцированный подход позволяет учесть ситуацию каждого.
Бюджетные средства Республики Крым на социальные выплаты расходуются правильно, своевременно и в нарастающем объеме. Рост финансирования по сравнению с 2025 годом составляет более 21%, а по ряду направлений — до 41%. Охват получателей — от 6,3 тыс. до 116 тыс. человек по разным категориям. Все обязательства перед гражданами выполняются в полном соответствии с планом, что доказывает эффективность и социальную ориентированность бюджетной политики региона, – подытожила Ирина Кивико.
По информации пресс-службы Министерства финансов РК
