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В Республике проходит Проектная школа молодежных путешествий — « — центр туризма 2023»

В Республике проходит Проектная школа молодежных путешествий — «Крым — центр туризма 2023»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:23 15.11.2023

Организатор Проектной школы молодежных путешествий — «Крым — центр туризма 2023» —  ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» при поддержке Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».

В рамках проекта этой осенью специалисты Движения Первых и педагоги Республики Крым обучались планированию и организации походов со школьниками, необходимой документацией и туристским навыкам, познакомились с туристскими маршрутами, рекомендованными для посещения. После прохождения обучающей программы педагоги и специалисты Движения Первых активно применяют новые знания на практике — проводят походы со школьниками и делятся отчетами о путешествиях. Активные школьники и участники Движения Первых уже успели побывать на г. Чатыр-Даг, г.Демерджи, Белой Скале, урочище Кизил-Коба, античном городище Калос-Лимен и других интересных уголках нашего полуострова. Увлекательные путешествия удались, а в награду – огромное количество детских положительных эмоций! — отмечают организаторы. 

В Республике проходит Проектная школа молодежных путешествий - «Крым - центр туризма 2023» В Республике проходит Проектная школа молодежных путешествий - «Крым - центр туризма 2023» В Республике проходит Проектная школа молодежных путешествий - «Крым - центр туризма 2023» В Республике проходит Проектная школа молодежных путешествий - «Крым - центр туризма 2023» В Республике проходит Проектная школа молодежных путешествий - «Крым - центр туризма 2023» В Республике проходит Проектная школа молодежных путешествий - «Крым - центр туризма 2023» В Республике проходит Проектная школа молодежных путешествий - «Крым - центр туризма 2023» В Республике проходит Проектная школа молодежных путешествий - «Крым - центр туризма 2023»

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

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Свое название Движение Первых получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников – «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».

Деятельность Движения направлена создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, профессиональную ориентацию детей, а также на организацию досуга.

Вступить в Движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.

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