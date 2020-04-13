В Республике сотрудники «КРЫМ-СПАС» продолжают работы по обследованию пляжей

Спасатели-водолазы Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» провели водолазное обследование дна акватории частного пляжа в Алуште.

Во время работы сотрудниками чрезвычайного ведомства были извлечены небольшие фрагменты металлических конструкций, обрезки арматуры, которые представляют потенциальную опасность для отдыхающих. Спасатели очистили дно акватории на глубину до 5 метров. Общая площадь составила 3000 квадратных метров, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

В чрезвычайном ведомстве подчёркивают: МЧС Республики Крым уделяет особое внимание вопросу безопасности на водных объектах. Однако и водопользователи также должны со всей ответственностью подходить к вопросам безопасности в период курортного сезона. Согласно утвержденным нормам, водолазное обследование дна пляжа должно быть обследовано в границах заплыва:

Обязательному водолазному обследованию и очистке подлежит дно акватории морских пляжей и других мест массового отдыха людей, на расстоянии не менее 50 метров от уреза воды, — отмечает Министр. — Обследование и очистка дна акватории пляжа должны производиться водолазами организаций, имеющих разрешение на проведение данного вида работ в соответствии с требованиями Межотраслевых правил по охране труда при проведении водолазных работ.

Работа в данном направлении проводится с соблюдением правил и норм санитарно-эпидемиологической безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции.