В реверсивном режиме запущено движение по Чонгарскому мосту

Движение по Чонгарскому мосту возобновлено, на данный момент авто пропускают в реверсивном режиме. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП «Джанкой» было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через АПП «Армянск» и АПП «Перекоп».
Движение по мосту через Чонгарский пролив возобновлено в реверсивном режиме. Специалисты уже обследовали место повреждения. Ремонтные работы будут проведены в максимально короткие сроки, — сообщил Сальдо.
источник: РИА Новости Крым
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