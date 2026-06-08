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Новости Республики
В реверсивном режиме запущено движение по Чонгарскому мосту
фото: © РИА Новости/Денис Петров

В реверсивном режиме запущено движение по Чонгарскому мосту

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:58 08.06.2026

Движение по Чонгарскому мосту возобновлено, на данный момент авто пропускают в реверсивном режиме. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП «Джанкой» было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через АПП «Армянск» и АПП «Перекоп».

Движение по мосту через Чонгарский пролив возобновлено в реверсивном режиме. Специалисты уже обследовали место повреждения. Ремонтные работы будут проведены в максимально короткие сроки, — сообщил Сальдо.

источник: РИА Новости Крым

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