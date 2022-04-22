В РФ могут запустить проекты дешевой малоэтажной застройки. В Крыму в том числе

В 14 регионах России могут запустить пилотные проекты комплексной малоэтажной застройки и частных домов (ИЖС) на основе типовых решений. Общественный совет при Минстрое совместно с Российским союзом строителей направили в ведомство такое предложение (копия письма есть у Известий ).

Типовые дома могут быть дешевле на 15–50%, говорят эксперты. Кроме того, такие проекты понятнее для банков, и стоимость ипотеки на коттеджи может опуститься до уровня кредитов на квартиру, указали специалисты.

Домашний конструктор

В 14 регионах, в числе которых Московская и Ленинградская области, Алтайский и Краснодарский края, Крым и другие субъекты, могут запустить пилотные проекты по комплексной малоэтажной застройке. Предполагается, что девелоперы будут возводить дома с использованием типовых конструктивных элементов. Общественный совет при Минстрое совместно с Российским союзом строителей направили в министерство такое предложение. «Известия» ознакомились с копией письма.

Разработаны различные типовые элементы: деревянные, железобетонные, металлические, из ДСП и другие, сказал «Известиям» заместитель председателя общественного совета при Минстрое, член рабочей группы Российского союза строителей Олег Бетин. Их можно использовать в разных вариациях. Также есть проекты домов, поселений, обеспечения социальными объектами, инфраструктурой, добавил он.

Есть желающие воспользоваться этими разработками девелоперы, сказал Олег Бетин. Но на местах зачастую слишком сложно преодолеть административные и бюрократические барьеры, подчеркнул он.

Регионам требуется помощь в налаживании этого процесса, дорожная карта и сопровождение при реализации проектов. Поэтому нужны соответствующие региональные операторы, регулирующие работу. Также следует, чтобы Минстрой курировал стройку на федеральном уровне, — сказал Олег Бетин.

По его словам, девелоперы, используя типовые конструкции, смогут снизить себестоимость стройки: это элементы заводской готовности, которые на месте нужно просто собрать.

Современные домостроительные комбинаты вполне могут быть ориентированы в том числе на строительство проектов малоэтажной застройки и индивидуальных частных домов, сказал президент ГК «Основа» Александр Ручьев. К частным домам предъявляются немного другие требования, чем к многоэтажным: более высокие потолки, просторные гостиные и так далее. Но заводское оборудование можно перенастроить под эти нужды, рассказал девелопер.

При этом строить дом своими руками всегда дешевле, чем с привлечением профессионалов, отметил Олег Бетин. Но в таком случае практически невозможно получить ипотеку и современную инфраструктуру, сказал он.

Сейчас зачастую ипотека на индивидуальный жилищный дом соразмерна обычному потребительскому кредиту. Переход к индустриальному типу застройки должен как минимум привести ставки к одному значению, — заявил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Двойная выгода

Комплексная застройка по типовым проектам позволяет экономить как на этапе проектирования домов, так и на стадии благоустройства территории и логистических затратах, сказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков. Основная оптимизация бюджета девелопмента происходит за счет планового освоения и распределения больших объемов ресурсов, а также конвейерного формата производства типовых домов, пояснил партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков.

В усредненных показателях стоимость строительства таких домов может быть меньше на 20–50% по сравнению с нетиповой застройкой. Однако окончательные цифры во многом зависят от объемов застройки, — оценил он.

При масштабировании комплексной застройки дома могут быть минимум на 15% дешевле аналогов, построенных по индивидуальным проектам в единичном экземпляре, полагает Антон Сауков. Девелоперам значительно проще закупать строительные материалы оптом у производителей, избегая затрат на посреднические услуги, добавил он.

Но сейчас масштабированию индивидуального строительства мешает отсутствие механизма кредитования и участия в этом сегменте крупных игроков, способных инвестировать в его развитие, — сказал Антон Сауков.

Преимущество индустриальной застройки частными жилыми домами — в том, что частный дом становится понятным и ликвидным залогом для банка, сказал Александр Якубовский. Так, кредитные организации смогут финансировать такое строительство на тех же основаниях, как и многоквартирные дома, пояснил парламентарий.

Комплексная малоэтажная застройка необходима в регионах, сказал член генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров. Но для застройщика это самый низкомаржинальный продукт. Допустим, коттеджный поселок для девелопера интересен лишь в том случае, если он будет включать и ИЖС, и малоэтажные многоквартирные дома, и таунхаусы, указал он.

Источник: Известия

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