В РФ предложили расширить семейную ипотеку на вторичку

Семейную ипотеку предложили распространить на вторичное жилье в городах, где практически нет новостроек. С такой инициативой выступил ОНФ. В письме организации в «Дом.РФ» сказано, что нужно сначала четко определить понятие первичного жилья, подпадающего под льготную программу.

Сегодня, отмечают Известия , ипотеку на специальных условиях дают именно на новостройки, но в регионах, где жилье практически не строится, этим предложением невозможно воспользоваться. В ОНФ предлагают расширить программу и на некоторые социально незащищенные категории граждан, например инвалидов, а также учителей, врачей.

Не сдерживайте

Действующие правила семейной ипотеки могут вызывать вопросы и недопонимание со стороны граждан: не исключена вероятность возникновения путаницы в определении жилья на первичном и вторичном рынках в связи с отсутствием четких характеристик каждого из них. Об этом сказано в письме ОНФ в адрес «Дом.РФ» (оператор программы), с которым ознакомились «Известия». Общественники предложили дать четкое определение первичного жилья, подпадающего под льготную программу.

Семейная ипотека сегодня распространяется на покупку у юрлиц возводимого жилья по договору участия в долевом строительстве или готового по договору купли-продажи. Но нет однозначного понимания, могут ли выступать продавцом, например, унитарные предприятия и индивидуальные предприниматели. Также неясно, если права требования на квартиру переуступались несколько раз, необходимо ли учитывать только последнего продавца или всю цепочку. Кроме того, непонятно, являются ли первичным жильем реконструированные девелоперами дома и так далее, пояснил «Известиям» заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький.

В городах, где не строится жилье, невозможно воспользоваться самыми распространенными льготными программами, сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» гендиректор РАСК Николай Алексеенко:

Поэтому мы предлагаем распространить программу семейной ипотеки на вторичное жилье в тех городах, где отсутствует жилищное строительство. Возможно, стоит рассмотреть разработку специальных критериев: к примеру, если в городе жилье не строится в течение трех-пяти лет, то семейная ипотека автоматически распространяется на вторичное жилье.



Также нужно постепенно двигаться в сторону введения зависимости параметров программы от различных факторов: числа детей, доходов домохозяйств, текущих жилищных условий, — сказал Николай Алексеенко. Так программа станет более адресной, пояснил он.

Следует расширить программу и на некоторые социально незащищенные категории граждан, например инвалидов, а также учителей, врачей, — отмечает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

В «Дом.РФ» «Известиям» сообщили, что получили письмо ОНФ. Ответ будет направлен в ближайшее время, добавили там.

Положения постановления, регулирующие порядок реализации программы «Семейная ипотека», содержат специфические правовые термины, позволяющие разграничить виды приобретаемой недвижимости и формы ее приобретения. Но понятие «новостройка» более доступно для граждан и предполагает определение жилья, находящегося на этапе строительства, — указали в «Дом.РФ».

Отсутствие на законодательном уровне определения первичного и вторичного рынка жилья действительно может создавать неопределенность и разночтение требований программ поддержки, поэтому закрепление понятий было бы полезным для всех игроков строительного рынка, уверены в пресс-службе ВТБ.

В Минстрое на запрос «Известий» не ответили.

Полезная идея

Квартирный вопрос — в числе самых важных для повышения рождаемости в России, сказала координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать», председатель общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Татьяна Буцкая. Расширение семейной ипотеки точно положительно скажется на демографической ситуации в стране, считает она.

Инициатива носит социальный характер и призвана поддержать в первую очередь узкие слои населения и покупателей вторичного жилья, а не застройщиков, сказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

С учетом продолжающегося снижения реальных доходов населения в этом, безусловно, есть смысл. Для нас главное, чтобы льготная ипотека на вторичном рынке не оттянула на себя спрос с сегмента новостроек, поэтому ее стоит распространить только на регионы, где не ведется строительство нового жилья, — уверен девелопер.

Все программы льготной ипотеки должны распространяться только на определенные льготные категории граждан, уверена президент фонда «Институт экономики города», руководитель комиссии в сфере жилищной политики общественного совета при Минстрое Надежда Косарева.

Тогда это будет адресная помощь с социальной точки зрения, — считает эксперт.

По мнению акционера, управляющего партнера ГК «Основа» Олега Колченко, распространение льготной ипотеки на вторичный рынок — идея спорная. В числе основных задач льготной ипотеки — повышение доступности жилья, напомнил он. Покупая квартиру в новостройке, особенно на начальной стадии строительства, можно сэкономить до 30–40% в сравнении со вторичкой, указал эксперт. Еще одна цель субсидирования — стимулирование строительства в России и приближение ввода к цели нацпроекта «Жилье и городская среда» — 120 млн кв. м в год. В случае стимулирования вторичного рынка ни одна из целей не достигнется, считает он.

С одной стороны, правильно, что льготные программы стимулируют именно девелоперов: продажа новостроек повышает уровень налоговых отчислений, создает рабочие места, сказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

С другой, чрезмерное увеличение спроса в сегменте новостроек привело к заметному росту цен, это снизило их доступность. Поэтому предложение о расширении льготного кредитования на вторичное жилье способно создать дополнительную ценовую конкуренцию и, главное, повысить доступность жилья в регионах, где дефицит новостроек, — уверен риелтор.

В целом для повышения доступности жилья необходимо поддерживать высокий уровень спроса и способствовать увеличению объема предложений на рынке, полагает президент НОСТРОЙ Антон Глушков.

Расширение льготной семейной ипотеки позволит сбалансировать спрос и предложение на ипотечном рынке, считает начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева. Но нужна дополнительная проработка вопроса для исключения ипотечного «пузыря», полагают в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». В крымском РНКБ считают действующие льготные ипотечные программы исчерпывающими.

Источник: Известия

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