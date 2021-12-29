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В ряде дворовых территорий Симферополя работы по благоустройству обещают завершить в кратчайшие сроки

В ряде дворовых территорий Симферополя работы по благоустройству обещают завершить в кратчайшие сроки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 16:12 29.12.2021

Напомним, во всех муниципальных образованиях республики в течение года проводились работы по благоустройству дворовых территорий с учётом мнения и пожеланий жильцов многоквартирных домов.

Сегодня побывал на нескольких улицах крымской столицы, осмотрел ряд дворовых территорий города Симферополя, на которых ремонты ещё не завершены. Ход работ контролирует заказчик, в то же время подрядчик некачественно выполняет все необходимые работы по благоустройству дворовых территорий. Работы по благоустройству дворовой территории на улице Кржижановского ведутся уже более полугода, однако жильцы многоквартирного дома справедливо оказались недовольны качеством работ. Подрядчик, к сожалению, не слышит мнения жильцов, проводит работы без согласования с гражданами, — цитирует пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

По словам Премьер-министра Крыма, в ряде дворовых территорий Симферополя сорваны сроки по завершению благоустройства. Обязательства, которые брали на себя подрядчики, не выполнены.

Зачастую на объекте не хватает рабочих и техники. Плохое качество укладки асфальта на дороге и тротуарах, видны сколы на бордюрах, которые были установлены в недавнее время, неправильное устройство ливнёвок или просто их отсутствие, из-за чего образовываются большие лужи. Также жители ряда домов просят обустроить возле подъездов пандусы для маломобильных групп населения, — говорит Юрий Гоцанюк.

Председатель Правительства Крыма сообщил, что работы по благоустройству некоторых дворовых территорий в городе не будут завершены до конца этого года.

Во время объезда зафиксировали все замечания и пожелания жителей. Со старшими домов и жителями будут согласованы все работы по завершению благоустройства, определен перечень работ, которые необходимо завершить в кратчайшие сроки, но с максимальным качеством, — сказал Юрий Гоцанюк.

В ряде дворовых территорий Симферополя работы по благоустройству обещают завершить в кратчайшие сроки В ряде дворовых территорий Симферополя работы по благоустройству обещают завершить в кратчайшие сроки В ряде дворовых территорий Симферополя работы по благоустройству обещают завершить в кратчайшие сроки В ряде дворовых территорий Симферополя работы по благоустройству обещают завершить в кратчайшие сроки В ряде дворовых территорий Симферополя работы по благоустройству обещают завершить в кратчайшие сроки В ряде дворовых территорий Симферополя работы по благоустройству обещают завершить в кратчайшие сроки

Источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В ряде дворовых территорий Симферополя работы по благоустройству обещают завершить в кратчайшие сроки

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