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В ряде микрорайонов Симферополя нет горячей воды. И вот почему
Иллюстрация из открытых источников

В ряде микрорайонов Симферополя нет горячей воды. И вот почему

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:30 08.07.2020

По информации предприятия «Крымтеплокоммунэнерго», в крымской столице продолжаются плановые ремонты котельных и теплотрасс. Именно поэтому (к сожалению, без предупреждения) в ряде микрорайонов Симферополя нет горячей воды. Причем аж до 19 июля.

В связи с проведением профилактики котельных, будет временно ограничено горячее водоснабжение. Информация о сроках и длительности ограничений размещена официальном сайте ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в разделе «Информация; Отсутствие отопления и ГВС«, — сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

Отметим, что данная ссылка открывается не всеми браузерами, поэтому приводим скриншот данной информации. Он будет полезен всем тем, кто знает, от какой именно котельной запитан его дом.

В ряде микрорайонов Симферополя нет горячей воды. И вот почему

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В ряде микрорайонов Симферополя нет горячей воды. И вот почему

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