В ряде микрорайонов Симферополя сегодня вечером нет и не будет воды. Авария

Как сообщили в администрации Симферополя, в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения по адресу ул Дм.Ульянова, д.64, с 18:00 отключено водоснабжение (или же вода подается с отклонениями от графика) микрорайонов улиц: Ешиль-Ада, Кантар, 60 лет Октября, Первой Конной Армии, Залесской, Аральской, Дмитрия Ульянова, Трубаченко, Крымских Партизан, Батурина, прилегающих улиц и переулков. График подачи воды будет восстановлен по мере устранения аварии.