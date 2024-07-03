В РК до конца года продлён срок действия микрозайма «Универсальный»

О том, что в республике в виду востребованности среди субъектов малого и среднего предпринимательства до конца года продлён срок действия микрозаёма «Универсальный», сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
Данная программа стала одним из ключевых инструментов поддержки, о чём свидетельствует её популярность. Всего с начала её действия предпринимателям республики предоставлено 209 микрозаймов на сумму 179,4 млн рублей. В этой связи принято решение продлить срок предоставления микрозайма «Универсальный» до 31 декабря текущего года, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.
Введённый в обращение Фондом микрофинансирования предпринимательства Республики Крым с ноября прошлого года микрозаём предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства. Сумма займа составляет от 150 тысяч до 1 млн рублей под ставку 6% годовых.
Процедура подачи документов осуществляется в сервисе «Подбор и получение микрофинансирования», функционирующем на базе цифровой платформы МСП.РФ.
Напомним, Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым действует в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На сегодняшний день организация предлагает 14 программ, в рамках которых предприниматели могут получить заёмные средства в размере от 25 тысяч до 5 млн рублей, сроком от 6 до 60 месяцев. Процентная ставка в зависимости от сферы деятельности и категории заёмщика составляет от 1% до 17% годовых.
источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым
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