В РК представители Межрелигиозной рабочей группы посетили учреждения УФСИН

СИЗО-2 и УФИЦ №1 при ИК-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю посетили представители Межрелигиозной рабочей группы.

В ходе визита в Следственный изолятор № 2 прошло совещание с участием помощника начальника УФСИН по организации работы с верующими — председателя Межрелигиозной рабочей группы протоиерея Романа Цуркана, заместителя Муфтия Крыма по взаимодействию с УФСИН, главного имама города Симферополя Мухаммеда Исламова и руководства учреждения, на котором были обсуждены вопросы и план реализации совместных мероприятий на 2024 год по духовно-нравственному воспитанию осужденных, проводимых в рамках Года семьи. После чего представители МРГ посетили УФИЦ №1, где провели с осужденными к принудительным работам беседу на тему: «Сплоченность семьи с точки зрения христианства и мусульманства», направленную на укрепление семейных ценностей и выработку мотивации к законопослушному образу жизни, — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю.

В завершение визита состоялось официальное открытие молельной комнаты на территории участка, функционирующего как исправительный центр в городе Симферополе, в которой осужденные разных вероисповеданий смогут совершать религиозные обряды.

Отметим, что главной целью мероприятий, проводимых в Крыму представителями Межрелигиозной рабочей группы, является создание и укрепление толерантного отношения к представителям различных верований, укрепление межэтнического и межконфессионального согласия.

источник: пресс-служба УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю