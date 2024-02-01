В РК продолжают обрабатывать заявления от крымчан, пострадавших от непогоды

Состоялось очередное рабочее совещание о мерах, принимаемых по ликвидации последствий комплекса опасных гидрометеорологических явлений на территории Республики Крым. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

На текущий момент обработка заявлений от крымчан продолжается. Финансовая помощь на одного человека составит от 100 тысяч рублей в случае полной потери имущества, 50 тысяч рублей – при его частичной утрате. Те, у кого нарушены условия жизнедеятельности, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

МЧС Республики Крым напоминает о необходимости следить за сообщениями об изменениях погодных условий, и в случае их ухудшения, отказаться от посещения горной местности. Если граждане всё-таки решились отдохнуть в горах, спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения. Водителям следует соблюдать дистанцию и скоростной режим, не выезжать на дороги на летней резине, быть внимательными и осторожными.

МЧС Крыма разработан план мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Республики Крым при пропуске дождевых и паводковых вод на 2024 год, в котором предусмотрены первоочередные мероприятия по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением. В МЧС все силы и средства находятся в постоянной готовности к оперативному реагированию на различные чрезвычайные происшествия, в том числе, связанные с пропуском дождевых и паводковых вод, — говорит Юрий Гоцанюк.