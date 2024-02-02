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В РК прошла федеральная акция «Случайный вальс», посвященная победе в Сталинградской битве

В РК прошла федеральная акция «Случайный вальс», посвященная победе в Сталинградской битве

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:43 02.02.2024

В Симферополе студенты крымского колледжа питания и торговли вместе с молодежкой Народного фронта закружились в «случайном вальсе». Акция посвящена годовщине победы в Сталинградской битве.

В честь знаковой даты молодежное крыло Народного фронта по всей стране проводит ежегодную акцию «Случайный вальс». Это уже знакомый жителям страны танцевальный флешмоб, который ежегодно проходит и в Крыму.

Это дань памяти нашим погибшим военным и событиями того времени, а также важности единства народа, — рассказал координатор Молодёжного крыла Народного фронта в Крыму Александр Карданов.

Акция «Случайный вальс» прошла 2 февраля во всех регионах страны. Крымские студенты также прочли стихотворения времён Великой Отечественной войны и почтили память погибшим воинам.

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источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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