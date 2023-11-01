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В РК проведут межрегиональную акцию памяти «Позывной »

В РК проведут межрегиональную акцию памяти «Позывной Крым»

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 20:39 01.11.2023

Автономная некоммерческая организация «Дом молодежи» при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым с целью оказания поддержки творческих инициатив молодежи формирования чувства гражданского самосознания и долга, основанных на героической судьбе соотечественников организовывает и проводит межрегиональную акцию памяти «Позывной Крым».

Акция приурочена ко Дню Героев Отечества – 9 декабря и посвящена крымчанам – участникам специальной военной операции.

Первый этап – проводится в онлайн-формате с 15 октября по 15 ноября 2023 года и представляет собой прием заявок и творческих работ от авторов. Прием заявок может быть продлен по решению организаторов.

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Второй этап – 7 декабря – проведение концерта для участников акции, военнослужащих и их семей. Место проведения очного этапа уточняется.

Для участия в акции необходимо отправить творческую работу в электронном печатном виде на почту pozyvnoi.crimea@mail.ru  или личным сообщением в группу социальной сети «ВКонтакте» – «Позывной Крым» https://vk.com/pozyvnoi.crimea до 20.00 15 ноября 2023 года.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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