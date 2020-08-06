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В РК создадут "Союз пивоваров Крыма"

В РК создадут «Союз пивоваров Крыма»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:55 06.08.2020

Минсельхоз Крыма провёл Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пивовар». На церемонии также состоялось подписание меморандума о создании «Союза пивоваров Крыма».

Развитие пивоваренной отрасли напрямую зависит как от разработки новейших технологий и подходов к производству, так и от совместной работы участников рынка, органов государственной власти и объединений предпринимателей. Мероприятие стало отличной площадкой для продуктивной работы и обмена опытом и знаниями между специалистами отрасли, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

В РК создадут "Союз пивоваров Крыма"

В РК создадут "Союз пивоваров Крыма"

В конкурсе приняли участие восемь производителей напитка.

Фактически все представители пивоваренной отрасли республики начали производство пива уже в российском Крыму. Исключение составил ПБК «Крым», предприятие ведёт свою деятельность с 1982 года. Именно этот производитель был признан лучшим среди всех конкурсантов, и занял почётное первое место среди конкурсантов, по мнению компетентного жюри, — отметил Андрей Рюмшин.

В РК создадут "Союз пивоваров Крыма"

Все участники конкурса презентовали сорта пива, созданные исключительно на натуральном сырье, за что были награждены подарками и памятным призами.

В РК создадут "Союз пивоваров Крыма"

В РК создадут "Союз пивоваров Крыма"

В РК создадут "Союз пивоваров Крыма"

Одним из позитивных моментов проведения конкурса стало подписание меморандума о создании в Республике Крым «Союза пивоваров Республики Крым». Союз в своей деятельности будет содействовать в осуществлении деятельности в сфере пивоварения, развитию и укреплению пивоварения на территории Республики Крым, формированию позиции отрасли по наиболее актуальным вопросам государственной политики в области производства и оборота пивоваренной продукции, развитию взаимопонимание и сотрудничество пивоваренных производств Республики Крым с коллегами в России и за рубежом. А также защищать права и законные интересы членов Союза, — сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

В РК создадут "Союз пивоваров Крыма"

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