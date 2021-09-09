Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В РК стартовал проект «Крым – территория здоровья»

crimeapress_news

В РК стартовал проект «Крым – территория здоровья»

В РК стартовал проект «Крым – территория здоровья»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:06 09.09.2021

Врачи узкой специализации ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» провели первый выезд в ГБУЗ РК «Центральная городская больница» г .Армянск» в рамках проекта «Крым – территория здоровья».

Для консультации местных жителей прибыли главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Крыма, кардиохирург и врач ультразвуковой диагностики. Специалистами осмотрено 32 человека, всем даны рекомендации о лечении. Проведено 15 УЗИ. 9 пациентов направлены на госпитализацию в РКБ им. Н.А. Семашко, для  них в максимально короткие сроки в условиях ЦГБ г. Армянск по принципу «зеленого коридора» будут оформлены все необходимые для госпитализации документы, — цитирует пресс-служба министра здравоохранения Республики Крым Александра Остапенко.

По словам чиновника, основными целями нового проекта является снижение смертности от наиболее распространенных заболеваний в республике, оптимизация оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи крымчанам (значительное сокращение сроков от первичного осмотра до госпитализации), улучшение качества и доступности оказания медицинской помощи в целом.

В ряде регионов сохраняется проблема кадрового дефицита, как и по всей стране, в Крыму не хватает узких специалистов. В связи с этим, нами было принято решение о направлении республиканских врачей в  города и районы Крыма для проведения консультаций и диагностических исследований с целью выявления пациентов, которым необходима дальнейшая госпитализация для  выполнения того или иного специализированного лечения, в том числе ВМП (коронарография, стентирование и т.д.). К каждому пациенту будет применен персонифицированный подход, — подчеркивает глава ведомства.

Министр здравоохранения РК также отметил, что о дате и месте следующего выезда врачей местные жители будут предварительно проинформированы.

фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В РК стартовал проект «Крым – территория здоровья»

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.