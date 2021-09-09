В РК стартовал проект «Крым – территория здоровья»

Врачи узкой специализации ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» провели первый выезд в ГБУЗ РК «Центральная городская больница» г .Армянск» в рамках проекта «Крым – территория здоровья».

Для консультации местных жителей прибыли главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Крыма, кардиохирург и врач ультразвуковой диагностики. Специалистами осмотрено 32 человека, всем даны рекомендации о лечении. Проведено 15 УЗИ. 9 пациентов направлены на госпитализацию в РКБ им. Н.А. Семашко, для них в максимально короткие сроки в условиях ЦГБ г. Армянск по принципу «зеленого коридора» будут оформлены все необходимые для госпитализации документы, — цитирует пресс-служба министра здравоохранения Республики Крым Александра Остапенко.

По словам чиновника, основными целями нового проекта является снижение смертности от наиболее распространенных заболеваний в республике, оптимизация оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи крымчанам (значительное сокращение сроков от первичного осмотра до госпитализации), улучшение качества и доступности оказания медицинской помощи в целом.

В ряде регионов сохраняется проблема кадрового дефицита, как и по всей стране, в Крыму не хватает узких специалистов. В связи с этим, нами было принято решение о направлении республиканских врачей в города и районы Крыма для проведения консультаций и диагностических исследований с целью выявления пациентов, которым необходима дальнейшая госпитализация для выполнения того или иного специализированного лечения, в том числе ВМП (коронарография, стентирование и т.д.). К каждому пациенту будет применен персонифицированный подход, — подчеркивает глава ведомства.

Министр здравоохранения РК также отметил, что о дате и месте следующего выезда врачей местные жители будут предварительно проинформированы.

фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК