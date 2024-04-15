Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В РК увеличат площади садов
актуально в республике
В РК увеличат площади садов
фото: pikist.com

В РК увеличат площади садов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:35 15.04.2024

Министерство сельского хозяйства Республики Крым ожидает роста в 2024 году площади садов под косточковые культуры, сообщили ТАСС в Минсельхозе региона.

С 2014 года площадь косточковых культур увеличилась на 31,5%. Благодаря мерам государственной поддержки в 2024 году ожидается увеличение площади косточковых культур на 102 га, — говорится в ответе на запрос за подписью замминистра сельского хозяйства Марины Дорошенко.

Отмечается, что в регионе ежегодно оказывается господдержка садоводческим предприятиям на закупку саженцев, приобретение комплектующих и установку шпалеры, противоградовой сетки. Сумма бюджетных ассигнований предусмотренная в 2024 году для поддержки предприятий в отрасли садоводства составляет 559,4 млн рублей.

Данные меры поддержки положительно влияют на развитие садоводства в Республике Крым, площадь закладки многолетних насаждений в республике благодаря мерам государственной поддержки ежегодно составляет более 700 га», — говорится в ответе.

Прогнозы на урожай

В Минсельхозе не стали прогнозировать урожай ягод и фруктов в этом году. «Говорить об урожае косточковых культур и земляники садовой пока рано, так как в республике есть вероятность возвратных весенних заморозков», — отметили в ведомстве.

В 2024 году объем собранного урожая винограда по республике предварительно ожидается не ниже уровня объема собранного урожая 2023 года, то есть не ниже 115,2 тыс. тонн

В 2023 году сельхозтоваропроизводителями республики было собрано 24,491 тыс. т косточковых культур, что составляет 103,7 % к уровню 2022 года.

источник: ТАСС

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: сельское хозяйство крыма

Комментарии для сайта Cackle
сельское хозяйство крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.