В РК в рамках нацпроекта увеличат охват граждан, требующих ухода

Охват граждан, нуждающихся в долговременном уходе в Республике Крым в 2024 году, будет увеличен, в том числе по нацпроекту «Семья», сообщили

В 2023 году бесплатные социальные услуги по долговременному уходу на дому получили 900 человек, в нынешнем — 930 человек. В этом году будет организована работа «школ ухода» на базе учреждений социального обслуживания. Аналогичная работа по развитию системы долговременного ухода будет продолжена в рамках национального проекта «Семья», — говорится в ответе на запрос, подписанном первым замминистра Татьяной Гудилко.

Отмечается, что с сентября 2023 года регион включен в состав пилотных по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, разработана дорожная карта по ее внедрению, созданы территориальные центры, проведены тренинги или «школы ухода».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, сообщил, что систему долговременного ухода в России будут развивать в рамках нового национального проекта «Семья».

Помощь долгожителям

В министерстве отметили, что власти республики оказывают помощь и долгожителям. По достижению 100 лет им выплачивается единоразово 50 тыс. рублей. В регионе проживает 199 человек, возраст которых 100 или более лет, из них 44 мужчины и 155 женщин. В целом средняя продолжительность жизни в республике в 2023 году составила 72,8 года и по сравнению с 2022 годом увеличилась на 0,8 года.

В целом численность населения в Республике Крым старше трудоспособного возраста составляет 497 058 человек или 25,9% от всего состава населения региона.