В РК восстановительные работы из-за ЧС проведены в полном объёме

По словам Премьер-министра Крыма, повреждены кровли 1139 домовладений. Порядка 4 тыс. сваленных деревьев. Полное или частичное разрушение берегоукрепительных сооружений – Ялта, Алушта, Феодосия, Судак, Евпатория. А также пострадали населенные пункты в Симферопольском, Бахчисарайском и Черноморском районах.

Восстановительные работы проведены в полном объеме за исключением кровель, которые требуют капремонта, частичного ремонта дорог, а также берегоукрепительных сооружений. По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенная Крыму стихией, оценивается около 42 млрд рублей. Сильно пострадали набережные и берегоукрепительные сооружения во всех приморских городах. В настоящее время муниципальными образованиями республики и исполнительными органами Республики Крым ведется подготовка обосновывающих документов для запроса средств из федерального бюджета. Для ликвидации ЧС было привлечено более 3 тыс. человек и 400 единиц техники. Эвакуировано из затопленных жилых домов 445 человек, в том числе 69 детей. В ликвидации последствий участвовали все ответственные службы, в том числе крымские спасатели, сотрудники МЧС, а также рядовые граждане, которые помогали бороться со стихией, — подчёркивает Юрий Гоцанюк.