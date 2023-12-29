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В РК восстановительные работы из-за ЧС проведены в полном объёме

В РК восстановительные работы из-за ЧС проведены в полном объёме

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:51 29.12.2023

В результате прохождения циклона, выпадения больших осадков, усиления ветра до 44 метров в секунду, высота морских волн достигала 10 метров. В 320 населенных пунктах республики в результате ЧС было нарушено электроснабжение. Об этом в программе «Главное интервью» на телеканале «Миллет» сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Количество обратившихся абонентов составило – более 500 тыс. Затопление 160 частных домовладений и двух МКД. Отключено более 90 МКД и 10 социально значимых объектов от теплоснабжения. Нарушено водоснабжение в 180 населенных пунктах, — отмечает Юрий Гоцанюк.

По словам Премьер-министра Крыма, повреждены кровли 1139 домовладений. Порядка 4 тыс. сваленных деревьев. Полное или частичное разрушение берегоукрепительных сооружений – Ялта, Алушта, Феодосия, Судак, Евпатория. А также пострадали населенные пункты в Симферопольском, Бахчисарайском и Черноморском районах.

Восстановительные работы проведены в полном объеме за исключением кровель, которые требуют капремонта, частичного ремонта дорог, а также берегоукрепительных сооружений. По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенная Крыму стихией, оценивается около 42 млрд рублей. Сильно пострадали набережные и берегоукрепительные сооружения во всех приморских городах. В настоящее время муниципальными образованиями республики и исполнительными органами Республики Крым ведется подготовка обосновывающих документов для запроса средств из федерального бюджета. Для ликвидации ЧС было привлечено более 3 тыс. человек и 400 единиц техники. Эвакуировано из затопленных жилых домов 445 человек, в том числе 69 детей. В ликвидации последствий участвовали все ответственные службы, в том числе крымские спасатели, сотрудники МЧС, а также рядовые граждане, которые помогали бороться со стихией, — подчёркивает Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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