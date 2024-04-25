В РК впервые рассекретили более тысячи немецких документов периода оккупации

Более тысячи архивных документов немецких комендатур периода оккупации рассекретили в Крыму, в них отражены хозяйственная и финансовая деятельность, налоговая и репрессивная политика, сообщил журналистам представитель УФСБ России по Республике Крым и Севастополю Игорь Верешков.

Более тысячи листов архивных документов рассекречено. Это наиболее большой на территории Крымского полуострова массив выявленных, рассекреченных и доступных для исследователей за последние годы документов. <…> Большая часть из них на немецком языке, — цитирует Игоря Верешкова ТАСС.

По его словам, в документах прослеживается отношение оккупантов к местному населению как к рабочей силе. «Есть ряд материалов, которые рассказывают об угоне местных жителей в Германию. Один из документов иллюстрирует, как в городе Джанкое и районе на 1942 год было угнано 10 650 человек. Массовые угоны населения были и в других регионах Крыма», — сообщил Верешков.

Также, отметил он, один из документов касался организации образования на полуострове — были даны четкие указания об организации элементарного начального трехклассного образования, где предписывалось «обучение проводить устно, без использования учебников». Дальнейшее образование детей можно было производить только с согласия немецкой военной комендатуры.

Профессор кафедры истории России Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Олег Романько уверен, что документы значительно помогут историкам.

Это ценная база, в которой много интереснейших сведений о жизни в нацистской оккупации в Крыму, <…> в Симферополе, Бахчисарае, Джанкое. Массу новых фактов [база] добавит, — отметил Романько.

Вывоз культурных ценностей

Исследователь также считает полезным рассекреченный документ о связи немецких комендатур со штабом нацистского преступника Альфреда Розенберга, который руководил в том числе и вывозом культурных ценностей из СССР. «Есть небольшой документ, где комендатурам предписывается содействовать штабу Розенберга, его органам, в частности в Симферополе. Это тоже свидетельствует о том, что комендатуры занимали очень важную нишу в сфере репрессивной политики и вывоза культурных ценностей», — отметил Романько.

Крым был оккупирован немецкими и румынскими войсками в ноябре 1941 года. Освобожден в апреле-мае 1944 года после проведения стратегической наступательной операции Красной армии. По разным оценкам, при обороне и освобождении полуострова погибло около 1 млн человек.

источник: ТАСС