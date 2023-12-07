В РК завершить ремонт пострадавших из-за стихии кровель планируется до 12 декабря

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергея Донца, общее количество поврежденных кровель, пострадавших в результате непогоды, составило 1059. На сегодняшний день 801 из них уже отремонтирована. Глава Крыма, в свою очередь, отмечает, что завершить ремонт кровель во всех муниципалитетах планируется до 12 декабря.

Исключением станет Джанкойский район, где больше всего поврежденных кровель. Работы завершатся до 15 декабря. Прошу ответственных лиц не затягивать с ремонтом, нельзя допустить, чтобы люди жили в некомфортных условиях, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Сергей Донец также рассказал о том, как идет работа по отводу воды из села Прибрежного Сакского района, где произошло сильное подтопление. По информации министра ЖКХ РК, из-за особенностей рельефа и перепада высот используется несколько вариантов. Была построена система каналов, вырыта траншея с выходом в море. В настоящее время вода начала уходить.

Кроме того, Сергей Аксёнов подчеркнул важность порубки сухостойных деревьев.

Во время стихии большинство обрывов электросетей произошло именно из-за упавших на провода веток. Данное поручение должно выполняться во всех муниципалитетах, – заявил Глава республики.

Отдельное внимание было уделено вопросам завершения работ на объектах благоустройства в текущем году и готовности к реализации проектов в 2024 году.

В мероприятии приняли участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, вице-премьеры и министры Правительства Республики Крым, главы администраций муниципальных образований.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым