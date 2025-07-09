В Романовской гимназии в Керчи идут реставрационные работы

В настоящее время осуществляется корректировка научно-проектной документации, что позволит устранить выявленные недостатки. Параллельно с этим продолжаются строительно-монтажные работы, – подытожил Юрий Гоцанюк.

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