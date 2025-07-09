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В Романовской гимназии в Керчи идут реставрационные работы
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Романовской гимназии в Керчи идут реставрационные работы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:01 09.07.2025

В ходе рабочей поездки в Керчь Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк ознакомился с ходом реконструкции здания женской Романовской гимназии. Проект реализуется в рамках Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

На данный момент общая готовность объекта составляет 65%, – отметил Председатель Правительства, подчеркнув динамику строительных работ.

По информации Министерства культуры Республики Крым, в ходе третьего этапа работ комиссия, включающая представителей заказчика, подрядчика и авторского надзора, выявила ряд замечаний.

В настоящее время осуществляется корректировка научно-проектной документации, что позволит устранить выявленные недостатки. Параллельно с этим продолжаются строительно-монтажные работы, – подытожил Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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