В Романовской гимназии в Керчи идут реставрационные работы

На данный момент общая готовность объекта составляет 65%, – отметил Председатель Правительства, подчеркнув динамику строительных работ.
По информации Министерства культуры Республики Крым, в ходе третьего этапа работ комиссия, включающая представителей заказчика, подрядчика и авторского надзора, выявила ряд замечаний.
В настоящее время осуществляется корректировка научно-проектной документации, что позволит устранить выявленные недостатки. Параллельно с этим продолжаются строительно-монтажные работы, – подытожил Юрий Гоцанюк.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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