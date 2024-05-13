В Роскачестве предупреждают о новом способе кражи аккаунтов в Telegram

Роскачество предупредило о новом способе кражи аккаунтов: злоумышленники сообщают пользователям о якобы поданной заявке на удаление аккаунта.

Под видом сотрудников технической поддержки мессенджера мошенники сообщают пользователям о полученной от них ранее заявке на удаление аккаунта. Далее злоумышленники предлагают перейти на фишинговый сайт, визуально похожий на Telegram, где запрашивается номер телефона жертвы, а также код безопасности, который позволяет войти в аккаунт пользователя.

По данным Роскачества, с подобным видом мошенничества уже столкнулось около 5% пользователей мессенджера.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что Telegram стал одной из наиболее популярных среди мошенников площадок, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «На это есть вполне объективные причины – прежде всего, популярность мессенджера. Общее количество пользователей Telegram в России достигло 85 млн, за последние 2–3 года именно этот мессенджер стал главной площадкой не только повседневного, но и делового общения. Этим и пользуются мошенники, мигрируя из социальных сетей и других мессенджеров, – поясняет депутат.

По его словам, руководство мессенджера достаточно оперативно реагирует на появление новых видов мошенничества.

Например, мошеннические группы блокируются достаточно оперативно в случае, если пользователи оставляют жалобы. Кроме того, сообщения пользователя, который не находится в списке контактов гражданина, как правило, сопровождается предупреждением о возможном спаме, – подчеркивает парламентарий.

Немкин также напомнил, что в мессенджере нет сбора заявок на удаление аккаунта.

Кроме того, техподдержка связывается с пользователем либо через свой официальный канал, либо в случае, если сам гражданин обратился за помощью через бот «Volunteer Support», – пояснил он.

По мнению парламентария, дополнительным способом защиты для пользователей может стать подключение двухфакторной аутентификации.

Двухфакторная аутентификация должна быть подключена на всех ресурсах, где потенциально хранятся ваши персональные данные, включая личные переписки. За счет этого инструмента пользователь всегда будет предупрежден о несанкционированном входе в аккаунт. Кроме того, важно помнить, что через мессенджер с гражданином никогда не будут связываться государственные органы или банковские организации, а также крайне настороженно относиться к неизвестным аккаунтам, предлагающим перейти на сторонний ресурс. Вероятность столкнуться с фишингом крайне велика, – заключил депутат.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина