В Роскачестве знают, как снизить ставку по ипотеке

Вяльшина предлагает несколько методов для снижения ставки по жилищным кредитам. По отдельности снижение ставки при выполнении условий может быть небольшим, но в большинстве банков скидки суммируются. Общий размер дисконта будет индивидуален в каждом случае и будет зависеть от банка, региона, типа жилья и самого заемщика.

Во-первых, заемщик может предоставить поручителя или залог, которым может быть другая недвижимость, автомобиль, ценные бумаги и прочее ценное имущество. Заемщик должен быть готов, что залоговое имущество нельзя будет продать, а в случае неуплаты ипотеки оно перейдет банку. В качестве поручителя может выступать платежеспособный гражданин РФ с хорошей кредитной историей в возрасте до 70 лет. Размер скидки банк определяет в каждом конкретном случае.

Второй способ, который предлагает эксперт, — заемщик может стать зарплатным клиентом банка. Для этого нужно, желательно заранее, подать заявление работодателю о переводе зарплаты на счет того банка, где будет взята ипотека. Скидка будет индивидуальна для каждого клиента, в зависимости от платежеспособности и кредитной истории.

Однако рассчитывать на слишком большое снижение ставки не следует: банки вряд ли предложат скидку более 1%, — предупреждает руководитель Центра финансовой экспертизы.

Вяльшина отмечает, что банки также заинтересованы в том, чтобы заемщики быстро оформляли жилищные кредиты. Обычно это период до 30 дней. В этом случае банк может снизить ставку до 0,5%. При этом можно получить дополнительные скидки за электронную регистрацию.

Кроме того, у некоторых банков есть услуга покупки комиссии: заемщик разово выплачивает от 1% до 4% от кредита, а банк предоставляет сниженную ставку.

Здесь важно просчитать, выгодной ли будет такая комиссия для вас, — обращает внимание эксперт.

Другим способом снижения ставки по жилищному кредиту является оформление дополнительной страховки. Например, банк может предложить заемщику оформить страхование жизни и титульное страхование (для квартир на вторичном рынке). При согласии на оформление банк даст скидку на несколько процентных пунктов.

Некоторые банки готовы снизить ставку по ипотеке, если заемщик вносит большой первоначальный взнос. Ряд из них дает скидку до 1,5% в зависимости от суммы взноса.

Однако важно помнить, что не стоит брать несколько потребительских кредитов для первоначального взноса. Это может привести к высокой долговой нагрузке, просрочкам и ухудшению кредитной истории, — напоминает Вяльшина.

Наконец, руководитель Центра финансовой экспертизы предлагает воспользоваться субсидией от застройщика. В этом случае ставка снижается за счет того, что застройщик сам выплачивает банку часть ипотечного кредита. Однако минус этого способа в том, что стоимость жилья увеличивается на размер комиссии банку, которую платит застройщик. Чтобы понять, выгоден ли этот способ, можно запросить у банка сведения со сравнением стоимости ипотеки с субсидией и без.

источник: «Российская газета»