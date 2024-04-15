В Роскомнадзоре предупреждают о новом виде мошенничества

Роскомнадзор (РКН) предупредил о рассылке фейковых писем от имени ведомства руководителям российских СМИ.

В пресс-службе регулятора отметили, что руководителям СМИ начали поступать электронные письма якобы от имени начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций РКН, в которых сообщается, что «в ряде СМИ уделяется чрезмерное внимание теме участия военнослужащих в ликвидации последствий паводка в Оренбургской области». За распространение подобной информации мошенники угрожают административной ответственностью и незамедлительной блокировкой СМИ.

Регулятор подчеркнул, что распространяемая информация не соответствует действительности.

Все письма от Роскомнадзора и его территориальных органов должны содержать электронную подпись в формате. sig, подлинность и срок действия которой можно проверить на портале Госуслуг. Для рассылки официальных писем ведомство использует почту в формате name@rkn.gov.ru, – напомнили в РКН.

Рассылка фейковых писем от имени руководства компаний и ведомств стала достаточно распространённой практикой среди мошенников, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Как правило, основная цель таких сообщений – вымогательство денежных средств. Мошенники сообщают своим жертвам о наличии несуществующей проблемы и предлагают способы, которые позволят ее решить, в случае если жертва клюнула «на крючок». Например, посредством выплаты якобы административного штрафа. Помимо этого, целью фишинговой рассылки может стать хищение персональных данных. Сообщения могут содержать вредоносную ссылку во вложении к письму. В случае, если письмо было открыто с корпоративной почты, под угрозой могут оказаться и данные компании, в том числе конфиденциальная информация, – говорит депутат.

По словам Немкина, в 71% случаев работники открывают фейковые письма, написанные от имени руководства или деловых партнеров. Основной фактор такого доверия – авторитет.

Злоумышленники чаще всего ссылаются на нарушение существующих правовых норм, что, конечно, становится для жертвы весомым стрессовым фактором», – пояснил депутат.

Решение проблемы с фишинговыми письмами, во многом, лежит в развитии цифровых компетенций сотрудников, считает депутат.

За последние несколько лет фишинг стал серьезной проблемой для корпоративного сектора, поэтому инвестиции в обучение сотрудников цифровым компетенциям, необходим для защиты от действий злоумышленников в ИТ-сфере, просто необходимы. Уже сейчас на рынке есть достаточное количество решений, нацеленных на развитие цифровых навыков сотрудников. В том числе и в части фишинга. Интеграция таких проектов в корпоративное обучение – это, прежде всего, вопрос безопасности и превентивное решение многих проблем, – заключил Немкин.

источник:пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина