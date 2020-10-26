В Роспотребнадзоре объясниле ошибки в результатах тестов на COVID-19

Отрицательные результаты тестов на COVID-19 (SARS-CoV-2) возможны из-за малого количества вируса в биоматериале, человеческого фактора, а также на поздних стадиях заболевания, заявила РИА Новости руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова.

Применяемые сегодня тест-системы отличаются высокой точностью. Однако возможны и отрицательные ответы — даже при наличии симптомов, схожих с COVID-19, — сказала она.

Тиванова пояснила, что на момент тестирования вирус уже может спуститься из верхних дыхательных путей в легкие, у человека может быть небольшая вирусная нагрузка. Кроме того, медработники могут допустить ошибку при заборе биоматериала.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, массовое тестирование позволяет выявить как заболевших на ранней стадии, так и бессимптомных носителей.

Сейчас существует несколько видов исследований, у каждого из которых свои цели. Их можно разделить на две группы: прямые (обнаруживают возбудителя) и непрямые (выявляют иммунный ответ), — пояснила специалист Роспотребнадзора.

По ее словам, к прямым методам диагностики относится мазок из носа и ротоглотки, который распознает РНК вируса. Такой тест выявляет активную инфекцию и проводится при наличии симптомов респираторного заболевания или контактов с возможным источником вируса.

Для подтверждения или исключения наличия инфекции тест выполняется повторно через десять дней после первичного взятия мазка. Также повторное тестирование необходимо при выписке больных COVID-19 из стационара — для этого необходимо получение двух отрицательных результатов с промежутком не менее суток, — подчеркнула Тиванова. — К прямым методам также относятся экспресс-тесты — анализы на вирусные антигены, то есть белки, входящие в состав вируса, которые распознаются иммунной системой. Отсутствие вирусных антигенов означает отсутствие инфекции у человека, однако, как и во всех остальных тестах, результат актуален только на момент сдачи анализа.

К непрямым методам относится обнаружение антител против коронавируса IgM и IgG, для этого исследования используется капиллярная или венозная кровь, рассказала эксперт.

IgM и IgG — это иммунные клетки, которые вырабатываются в организме человека в результате его контакта с вирусом. IgM появляются в самом начале заболевания, как правило, на третий-пятый день после первых симптомов и свидетельствуют о продолжающемся остром заболевании — текущей инфекции. В свою очередь, IgG возникают, когда человек преодолел инфекцию, обычно на десятый-четырнадцатый день от начала заболевания, и остаются достаточно долго после болезни, — добавила Тиванова.

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