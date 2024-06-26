В России будут активно развивать цифровые платформы

Ключевое внимание нового нацпроекта «Экономика данных» будет уделено развитию цифровых платформ, передает ТАСС.

В центре внимания нового национального проекта «Экономика данных» окажутся цифровые платформы, цель которых – развитие экономики отдельных отраслей и регионов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко:

Национальный проект по экономике данных является сквозным проектом, который затрагивает все сферы экономики и касается деятельности и задач всех ведомств. В частности, большое внимание будет уделено развитию цифровых платформ для развития экономики отдельных отраслей, регионов и городов.

По словам вице-премьера, в целом мероприятия нового нацпроекта направлены на решение вопросов, которые нужны обществу прямо сейчас. В том числе это касается развития быстрого и недорогого интернета, а также стратегических проектов цифрового развития, которые необходимы для достижения цифрового лидерства России.

Что важно – они позволят укрепить устойчивость всей экономики страны в долгосрочной перспективе, – отмечает он.

Новый нацпроект «Экономика данных» – логичное продолжение нацпроекта «Цифровая экономика», отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Проект запланирован на период 2025–2030 года и предполагает масштабное внедрение искусственного интеллекта, цифры и аналитики практически во все сферы: образования, медицины, безопасности, промышленности и ЖКХ, а также транспорта и самих информационных технологий. Заявленные мероприятия позволят увеличить ВВП России на 11,2 трлн рублей к 2030 году, – отмечает депутат.

Немкин отметил, что реализация заявленных целей будет осуществляться за счет повсеместного внедрения цифровых платформ.

Цифровые платформы агрегируют данные, заметно облегчая межведомственное взаимодействие, повышая скорость обмена данными. Кроме того, это мощный аналитический инструмент, поскольку предполагает внедрение технологий искусственного интеллекта. Развитие цифровых платформ положительно скажется на повышении эффективности управленческих решений и прогнозировании, – считает парламентарий.

В настоящий момент в России функционирует более 800 государственных информационных систем, с которыми граждане взаимодействуют ежедневно, порой даже не замечая этого, сказал Немкин.

С 2021 года у нас действует эксперимент по ГосТеху. Это облачное платформенное решение для всех уровней государственной власти, с помощью которого можно быстро и эффективно разрабатывать государственные цифровые сервисы и системы на импортозамещенных компонентах. Ключевой принцип функционирования ГосТеха – политика переиспользования решений. Теперь регионам не нужно создавать свой кастомный сервис – они могут взять готовый продукт и настроить его под себя. Это, конечно, позитивно влияет на эффективное распределение бюджетных средств, – отметил он.

По словам Немкина, важно внедрять цифровые платформы не только на федеральном и региональном уровне, но и на местном.

За последние пять лет индекс IQ городов России вырос на 40%, а доля городов с благоприятной средой в 2023 году выросла до 68%. Активное внедрение цифровых платформ позволит существенно увеличить долю «умных» городов в России, особенно в контексте транспортной сферы и ЖКХ, – подчеркивает парламентарий.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

Напомним: в сентябре в Ялте состоится Всероссийская конференция «Недвижимость Крыма: реальность и перспективы», главная тема которой — IT-технологии и цифровые платформы, и их работа в сферах, связанных с недвижимостью. В строительстве, в страховании, в риэлторских услугах, банковской отрасли и т.д.

Подробнее о конференции на официальном сайте события — https://rk.newcongress.online. Там же можно зарегистрироваться для участия в мероприятии.

Просмотры: 8