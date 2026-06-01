В России будут отключения интернета, но доступ к важным сервисам обеспечат

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:33 01.06.2026

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ России обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов в период ограничения интернета. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по главы государства итогам встречи с представителями муниципального сообщества, состоявшейся 21 апреля.

Обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», платежных систем, и доступ граждан к таким сервисам в период ограничения функционирования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», – говорится в документе.

Поручение адресовано правительству РФ и Федеральной службе безопасности России.

источник: РИА Новости Крым 

