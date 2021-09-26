В России цены на загородную недвижимость увеличились на 5%. В Севастополе растёт спрос на ИЖС

На 5% цены на загородную недвижимость в России выросли за лето. Такие данные озвучили эксперты ЦИАН .

Средняя стоимость домов составляет 7,1 млн рублей против 6,7 млн в начале июня. Наибольший рост цен — в столичных и курортных регионах. Интерес к объектам загородного рынка держится на высоком уровне (в 1,5 раза выше, чем в допандемийный период). Пик потенциального спроса в течение лета пришелся на июнь. Дома и дачи занимают 57% от всего предложения загородного рынка РФ, на втором месте — земельные участки (41%). При этом за три летних месяца объем предложения на рынке сократился на 5%, — подчёркивают специалисты.

Причины роста цен, считают в ЦИАН, кроются в сохраняющемся повышенном спросе, сокращении объема предложения, изменении его структуры (самые дешевые компактные дома в целом по России были распроданы еще в 2020 году, в продаже осталось больше вариантов с большой площадью).

С прошлого же лета цены на дома максимально увеличились в Южном (+27%), Центральном (+24%) и Северо-Западном (+23%) федеральных округах. При этом в каждом округе можно выделить лидеров по росту. В Южном ФО увеличение цен обеспечивается в первую очередь Краснодарским краем (рекордные +54%), а также Севастополем (+37%). Причиной является рост спроса со стороны «удаленщиков» и тех, кто до пандемии проводил лето в теплых странах, а в условиях полузакрытых границ потерял такую возможность. Для них предложения в регионах с комфортным климатом выглядят весьма привлекательными. Дома приобретаются как для постоянного проживания, так и для поездок на лето, — говорят эксперты ЦИАН .

Озвученные данные в самом Севастополе подтверждают. По словам директора АН «Мультидом» Натальи Массальской, в регионе спрос на домовладения перманентно высок. Другое дело, что добротных объектов, расположенных в частном секторе в черте города, не так уж много. Так что, в основном, поиски такого «товара» для большинства потенциальных новосёлов завершаются в местных СНТ и ИЖС, зачастую «выросших» до этого статуса из тех же садовых товариществ. И — да: на такие участки (не всегда с готовыми домами) спрос в Севастопольском регионе растёт. Цены, соответственно, тоже.

Разница в стоимости объектов СНТ и ИЖС — существенная. Если за полтора миллиона можно позволить себе участок в садовом товариществе, то на территории со статусом ИЖС меньше чем за 2,5 миллиона рублей найти объект для покупки уже невозможно. И этот момент… в общем-то… оправдан. Цену ведь определяют, в случае с земельными участками, расположение и инфраструктура. Что такое ИЖС? Это по законодательству — широкие улицы, хорошее электроснабжение, центральная канализация, дороги, транспорт, газ. Однородные соседи, что важно. Расположение в черте города, в рамках его инфраструктуры с магазинами, школами, детсадами, театрами… Это всё и составляет цену объектов в ИЖС, — поясняет Наталья Массальская.

Впрочем, говорит директор АН «Мультидом» , особенность Севастополя в том, что и СНТ в последнее время активно развиваются, «обрастая подробностями».

У нас это весьма перспективные территории. Ко многим СНТ город уже подошёл вплотную — Севастополь ведь застраивается, осваивая участки, которые раньше были окраиной. В результате: район «Дергачи», Фиолент — это уже близко. Там «материковые» селятся массово. Да — там узкие дороги, перебои со светом, с общественным транспортом не всё хорошо. Но эти объекты стоят меньше, чем «плюс-минус» аналогичные в ИЖС, а перспективы развития есть. Мы там уже живём зимой! Более того, это уже называется «дом у моря»! — отмечает эксперт.

К слову, перспективы в развитии как ИЖС, так и СНТ видят не только риэлторы. Банки создают спецпроекты для тех, кто хотел бы стать земле- и домовладельцев.

РНКБ запускает пилотный проект, связанный с ипотечным кредитованием, и ориентированный на такого рода объекты. Суть: хочет гражданин РФ (из любого региона) построить дом в Севастополе — идёт в РНКБ, показывает свои доходы, покупает в ипотеку земельный участок, плюс получает деньги на строительство. Мы сейчас будет тестировать программу. И это — отлично! В частности, потому что в России на земле СНТ можно построить жилой дом. И потому что спрос на такие объекты увеличивается с каждым днём. Причём многие хотели бы воспользоваться именно предложенной схемой, то есть на ипотечные деньги не только приобрести участок, но и построить дом. Такая возможность появилась, — подчёркивает Наталья Массальская .