В России частично ограничивают работу WhatsApp и Telegram

Роскомнадзор ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp для противодействия мошенничеству и вовлечению россиян в террористическую деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости. По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан, указали в РКН.
Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров, — говорится в сообщении.
В Роскомнадзоре также уточнили, что российские органы власти неоднократно направляли требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров, однако они были проигнорированы.
В августе Роскомнадзор сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в России для противодействия преступникам.
В свою очередь в Минцифры РФ заверили, что доступ к услугам звонков в зарубежных мессенджерах будет восстановлен, если их владельцы выполнят требования российского законодательства. Тогда же там отметили, что мессенджеры оперативно выполняют все требования о предоставлении такой информации по запросу зарубежных спецслужб.
источник: РИА Новости Крым
