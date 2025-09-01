В России число мошенничеств с использованием мессенджеров выросло на треть

Мошенники все чаще стали использовать мессенджеры в своей преступной деятельности, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД на запрос агентства.

При совершении ИКТ-преступлений на 2,2% возросло использование злоумышленниками сети Интернет (355 тыс. 182), на 35% — средств мгновенного обмена сообщениями (интернет-мессенджеры). Таких преступлений — 162 тыс. 318, — уточнили в министерстве.

С помощью мессенджеров совершено больше мошенничеств, чем с помощью методов социальной инженерии, хотя их использование значительно возросло.

На 85% выросло использование методов социальной инженерии (таких преступлений 129 тыс. 006), — сообщили в МВД.

Всего в январе–июле 2025 года зарегистрировано 424,9 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

Статистика МВД подтверждает тревожный тренд: мессенджеры становятся главным инструментом в руках мошенников, говорит член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Это объясняется тем, что пользователи привыкли доверять сообщениям в привычных каналах общения и зачастую не проявляют достаточной осторожности. У злоумышленников появляется возможность быстро выходить на контакт и выстраивать коммуникацию в доверительной форме, — отметил депутат.

Особенно опасно то, что схемы становятся все более изощренными. Мошенники комбинируют методы социальной инженерии с технологическими приемами — используют поддельные аккаунты знакомых, внедряют фишинговые ссылки, имитируют официальные сервисы. Рост таких преступлений на десятки процентов за год говорит о том, что проблема носит системный характер и требует комплексного подхода, добавил Немкин.

Необходимо усиление профилактической работы: информационных кампаний, просвещения граждан, особенно пожилых людей и молодежи, которые чаще всего становятся мишенью. На уровне государства уже предпринимаются шаги в борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством, но важно, чтобы и сами пользователи не забывали об основных правилах цифровой грамотности, — заключил парламентарий.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

