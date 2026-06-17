В России число преступлений снизилось на 16,5%

В России по итогам января-мая 2026 года общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 16,5%. Об этом сообщили в МВД России. При этом на 7% сократилось число преступлений против личности, в том числе на 11% – убийств и покушений на убийство, почти на 18% – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Также стало меньше разбоев, грабежей и краж. Число мошенничеств сократилось 21%.

Кроме того, на треть снизилось число квартирных краж и краж авто.

Количество преступлений на транспорте сократилось на 17,1%, а преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации — на 31,2%, — отметили в МВД.

Преступлений, совершенных детьми или при их соучастии, стало меньше на 5,8 %, совершенных пьяными гражданами– на 12 %, в состоянии наркотического опьянения – на 43 %.

С начала года из незаконного оборота изъято 9,9 тонны наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также сильнодействующих веществ.

Также ведется постоянная работа по раскрытию преступлений прошлых лет. Так, в этом году раскрыто на 14,3% больше, в том числе тяжких и особо тяжких – на 38,2%.

источник: РИА Новости Крым

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