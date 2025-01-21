В России дали старт конкурсу социальных архитекторов. Севастопольцев зовут к участию

В России стартовал конкурс социальных архитекторов, об этом на площадке Национального центра «Россия» объявил первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
Конкурс реализуется в рамках выполнения поручения Президента России по совершенствованию механизмов участия граждан в жизни страны.
Цель конкурса – отобрать лучших из них, оказать необходимую поддержку, запустить соответствующие программы обучения, помочь таким молодым талантам с квалифицированными наставниками. И думаю, что для подрастающего поколения возможность работать в крупных проектах с такими наставниками – это, пожалуй, самая главная мотивация, – сказал Сергей Кириенко.
Первый заместитель Руководителя Администрации Президента также отметил, что конкурс знаменует новую тенденцию в российском обществе.
Конкурс, который мы сегодня запускаем, – это новый шаг в развитии социальных, общественных, гуманитарных, политических наук в России. Сегодня ощущается запрос не только на политические, а скорее на социальные технологии. Запрос не просто на экспертизу, не просто на научное объяснение того, что происходит, а на изменение жизни к лучшему. Такие проекты уже реализуются в значительных количествах. Есть очень интересные проекты регионального уровня, такие как, например, «Народный бюджет» Республики Коми, «Школьный бюджет» Оренбургской области, «Вам решать» Нижегородской области, замечательные проекты для старшего поколения «Активное долголетие» в Москве и «Серебряный возраст» в Санкт-Петербурге. Очень много таких проектов реализуется сегодня не только государством, а самыми разными общественными организациями. Самый яркий пример – это штабы общественной поддержки «Мы вместе», – подчеркивает Сергей Кириенко.
Конкурс социальных архитекторов позволяет не только открыть новые имена, но и существенно расширить профессиональное сообщество занятых в этом направлении профессионалов. Помимо вдохновителей и руководителей проектов, он позволяет выявить и сильных организаторов, специалистов в области массовых коммуникаций и интернет-технологий, работы с общественным мнением и продвижением, специалистов из разных отраслей со свежим взглядом, с новыми идеями. Итогом конкурса также станет создание неформального клуба победителей, участники которого смогут работать в постоянной связке друг с другом, обеспечивая коллективное продвижение общих ценностей.
Руководитель исполнительного комитета Севастопольского отделения партии «Единая Россия» Анастасия Пестова решила принять участие в конкурсе социальных архитекторов.
Участие в конкурсе социальных архитекторов для меня – это не просто возможность представить свои проекты, но и шанс обменяться опытом с коллегами, которые также стремятся к позитивным изменениям в обществе. Я верю, что социальный архитектор играет ключевую роль в выстраивании эффективных отношений между государством, бизнесом и обществом. Это требует не только профессиональных навыков, но и умения слушать, понимать потребности людей и адаптировать решения под уникальные условия каждого региона, – отмечает Анастасия Пестова.
Конкурсные испытания подразумевают дистанционную и очную части. Оценивать конкурсантов будет Экспертный совет.
Еще одна стратегическая задача конкурса – создание библиотеки успешных проектов и инициатив. Это позволит консолидировать на единой площадке успешные практики, масштабировать область их применения и довести до универсальных решений.
Конкурсный отбор будет производиться по пяти направлениям: руководитель проекта, социальный аналитик, организатор проекта, медиа-менеджер и интернет-технолог социальных проектов. Требования к участникам просты: соискатель должен быть гражданином Российской Федерации старше 18 лет.
Организатором конкурса является автономная некоммерческая организация «Экспертный институт социальных исследований», соорганизаторами – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
Регистрация участников конкурса социальных архитекторов продлится до 11 февраля 2025 года. Ознакомиться с порядком участия в конкурсе и подать заявку можно на сайте.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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