В России дали старт конкурсу социальных архитекторов. Севастопольцев зовут к участию

Цель конкурса – отобрать лучших из них, оказать необходимую поддержку, запустить соответствующие программы обучения, помочь таким молодым талантам с квалифицированными наставниками. И думаю, что для подрастающего поколения возможность работать в крупных проектах с такими наставниками – это, пожалуй, самая главная мотивация, – сказал Сергей Кириенко.

В России стартовал конкурс социальных архитекторов, об этом на площадке Национального центра «Россия» объявил первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента также отметил, что конкурс знаменует новую тенденцию в российском обществе.

Конкурс, который мы сегодня запускаем, – это новый шаг в развитии социальных, общественных, гуманитарных, политических наук в России. Сегодня ощущается запрос не только на политические, а скорее на социальные технологии. Запрос не просто на экспертизу, не просто на научное объяснение того, что происходит, а на изменение жизни к лучшему. Такие проекты уже реализуются в значительных количествах. Есть очень интересные проекты регионального уровня, такие как, например, «Народный бюджет» Республики Коми, «Школьный бюджет» Оренбургской области, «Вам решать» Нижегородской области, замечательные проекты для старшего поколения «Активное долголетие» в Москве и «Серебряный возраст» в Санкт-Петербурге. Очень много таких проектов реализуется сегодня не только государством, а самыми разными общественными организациями. Самый яркий пример – это штабы общественной поддержки «Мы вместе», – подчеркивает Сергей Кириенко.

Конкурс социальных архитекторов позволяет не только открыть новые имена, но и существенно расширить профессиональное сообщество занятых в этом направлении профессионалов. Помимо вдохновителей и руководителей проектов, он позволяет выявить и сильных организаторов, специалистов в области массовых коммуникаций и интернет-технологий, работы с общественным мнением и продвижением, специалистов из разных отраслей со свежим взглядом, с новыми идеями. Итогом конкурса также станет создание неформального клуба победителей, участники которого смогут работать в постоянной связке друг с другом, обеспечивая коллективное продвижение общих ценностей.

Руководитель исполнительного комитета Севастопольского отделения партии «Единая Россия» Анастасия Пестова решила принять участие в конкурсе социальных архитекторов.

Участие в конкурсе социальных архитекторов для меня – это не просто возможность представить свои проекты, но и шанс обменяться опытом с коллегами, которые также стремятся к позитивным изменениям в обществе. Я верю, что социальный архитектор играет ключевую роль в выстраивании эффективных отношений между государством, бизнесом и обществом. Это требует не только профессиональных навыков, но и умения слушать, понимать потребности людей и адаптировать решения под уникальные условия каждого региона, – отмечает Анастасия Пестова.

Конкурсные испытания подразумевают дистанционную и очную части. Оценивать конкурсантов будет Экспертный совет.

Еще одна стратегическая задача конкурса – создание библиотеки успешных проектов и инициатив. Это позволит консолидировать на единой площадке успешные практики, масштабировать область их применения и довести до универсальных решений.

Конкурсный отбор будет производиться по пяти направлениям: руководитель проекта, социальный аналитик, организатор проекта, медиа-менеджер и интернет-технолог социальных проектов. Требования к участникам просты: соискатель должен быть гражданином Российской Федерации старше 18 лет.

Организатором конкурса является автономная некоммерческая организация «Экспертный институт социальных исследований», соорганизаторами – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Регистрация участников конкурса социальных архитекторов продлится до 11 февраля 2025 года. Ознакомиться с порядком участия в конкурсе и подать заявку можно на сайте.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя