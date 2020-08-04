В России, дома, на даче... Где россияне проводят свой отпуск в этом году?

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, где они проведут свой отпуск в этом году. В опросе участвовали российские туристы, которые еще не отправились в отпуска.

Большинство россиян (46,84%) планирует провести свой отпуск в России. Другие соотечественники (24,43%) никуда не планируют уезжать и останутся дома во время отпуска. Третьи поедут на дачу, когда наступит время отпуска по графику. «Дачников» среди опрошенных — 13,22%. 7,18% россиян будут отдыхать на зарубежных курортах — там, где уже открыты границы для въезда иностранных туристов. У 8,3% туристов пока нет никаких планов на предстоящий отпуск в этом году, — сообщили в пресс-службе сервиса.