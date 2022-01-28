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В России дорожает водка и крепкие алкогольные напитки
Ну, за очередное повышение цен! Фото: pexels.com

В России дорожает водка и крепкие алкогольные напитки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:17 28.01.2022

Минимальная цена за «поллитру» — 261 рубль.

Минфин России утвердил повышение минимальных розничных цен на водку и алкогольные напитки крепостью выше 28%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уже в начале февраля минимальная стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра в рознице составит 261 рубль (подорожание – 7,4%). Минимальная цена на коньяк вырастет на 7,6% — до 480 рублей за 0,5 литра. Бренди и другая продукция, произведенная из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, будет стоить не менее 348 рублей за пол-литра.

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Приказ вступит в силу через десять дней после опубликования.

По мнению крупных производителей алкогольной продукции, данная мера в первую очередь направлена на борьбу с объемом низкокачественной продукции на прилавках. Кроме того, повышение цен объясняется удорожанием сырья и акцизов.


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