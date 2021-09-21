В России готовят перестройку сферы ЖКХ, пока же растут тарифы

Концепцию перестройки сферы ЖКХ разработают до конца текущего года, а утвердят в первом квартале 2022 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил Вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, без перестройки отрасли ЖКХ невозможно повышение качества городской среды в полтора раза. Также изменения нужны, чтобы достигнуть показателей национального проекта «Жилье и городская среда» в 1 млрд. кв. метров.

Это отрасль, без перестройки которой нам достигнуть показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» в один миллиард квадратных метров и повышения качества городской среды в полтора раза будет невозможно. Мы, строя жилье, «паровозом» должны вытащить еще целый ряд сфер, — заявил Хуснуллин.

При этом в ходе реформирования сферы ЖКХ необходимо решить сразу несколько задач, ключевая из которых — выработка нового подхода к расселению аварийного жилья. Важно также определить дальнейшую участь ветхой недвижимости, добавил Хуснуллин.

Нужны новые подходы, ведь из года в год площадь аварийного жилья в стране растет. При этом обязательно нужно решить, что мы будем делать с ветхим жильем. Надо понять, какое жилье нужно капитально ремонтировать, какое — реконструировать, а какое — сносить, — отметил Вице-премьер.

Он также назвал еще одну стоящую перед властями задачу — это выработка механизма по подсоединению строящегося жилья к старой инженерной инфраструктуре.

Мы должны решить, что будем делать с изношенными на 60 процентов сетями — водопроводами, теплосетями. Нельзя же новостройки вешать на дырявые сети. Программа модернизации инженерной инфраструктуры «60 плюс», увы, пока не подтверждена кардинально деньгами, потребность в деньгах по стране оценивается более чем в один триллион рублей, а мы даем пять-десять миллиардов рублей, — сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что уже до конца года планируется определиться с мерами и финансированием, согласовать их со всеми заинтересованными ведомствами и не позже первого квартала следующего года утвердить стратегию.

Отметим, что в этом году Севастополь и Крым стали одними из лидеров в стране по росту тарифов на услуги ЖКХ. В среднем по России в середине 2021 года индекс тарифов на услуги ЖКХ составил 103,6% к декабрю прошлого года. В Южном федеральном округе аналогичный показатель составил 104%. Севастополь вообще занял первое место в РФ по увеличению тарифов (106,7%), а Крым – пятое (105,5%).