В России грядет индексация социальных пенсий: с 1 апреля – на 7,5%

С 1 апреля 2024 года социальные пенсии в России проиндексируют на 7,5%. Изменение размера выплат затронет в общей сложности 4,1 миллиона россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства труда (Минтруда РФ).

В Министерстве уточнили, что на эти цели из федерального бюджета выделят суммарно 37,5 миллиарда рублей. Индексация была утверждена правительством по темпу роста прожиточного минимума российских пенсионеров за прошедший год.

Проект постановления об уровне индексации в 2024 году размещен для общественного обсуждения, — заключили в Минтруда.

Индексация социальных пенсий (увеличение размера пенсионного обеспечения на основании индекса потребительских цен — уровня инфляции) проходит каждый год 1 апреля. Социальные пенсии получают россияне, которые по разным причинам не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Тем, у кого размер соцпенсии ниже регионального прожиточного минимума, производится социальная доплата, благодаря чему пенсионное обеспечение вырастает до этого уровня.

Социальные пенсии назначаются по инвалидности, по старости, по случаю потери кормильца и другим причинам. Об индексации подобных выплат сообщалось еще в середине января 2024 года. Уточнялось, что их индексацию проведут соразмерно прогнозам роста инфляции.