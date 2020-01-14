В России ищут «уклонистов от налогов». Присматриваются к домохозяйкам

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов предложил заставить домохозяек платить налоги. Парламентарий считает, что домохозяйки подходят под категорию самозанятых и поэтому обязаны платить налоги. По его же данным, в стране проживает более 20 миллионов уклонистов от налогов. Коллеги депутата идею прокомментировали так:

Я отрицательно отношусь к такой инициативе. Вопросы о введении налога на тунеядство или налога на самозанятость для тех, кто является безработным некорректны. Уровень безработицы в России достаточно высокий, по официальным данным в Крыму уровень безработицы с годами снижается, но все же проблема остается актуальной и для Крыма, и для России. Сегодня многие граждане находятся в зависимости от работодателя, получая зарплату в конвертах. Это не вина работника, когда он вынужден идти на поводу у работодателя и лишать себя льгот и гарантий, — заявил в комментарии РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Кроме того, Ярослав Нилов отметил, что идея взымать средства с безработных не соответствует существующей концепции и принципам, заложенных в социальной политике страны. Напротив, сегодня оказывается поддержка россиянам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выплачиваются пособия по безработице.