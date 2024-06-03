В России изменят налоги для богатых и бизнеса

Российские власти, сообщает Газета.Ru, подготовили налоговые изменения для граждан и бизнеса. В частности, предлагается ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ), сборы для состоятельных россиян составят от 15% до 22%, а налог на прибыль для компаний увеличится с 20% до 25%. Поправки Минфин внес 28 мая в правительство. Кого коснутся изменения, для чего они вводятся и куда планируется направить полученные доходы — в материале «Газеты.Ru».

Минфин 28 мая 2024 года внес в правительство РФ пакет законопроектов, в том числе поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Кроме того, поправки вносятся в Налоговый и Бюджетный кодексы. Сначала их рассмотрит комиссия по законопроектной деятельности, потом они будут обсуждаться на заседании кабмина. Согласно планам, Госдума может рассмотреть изменения уже в весеннюю сессию, что позволит выполнить поручения президента Владимира Путина, озвученные им в послании Федеральному собранию 29 февраля этого года.

Путин в послании Федеральному собранию поручил перераспределить налоговое бремя в сторону тех, «у кого более высокие личные и корпоративные доходы». Госдума приступила к обсуждению налоговых изменений 20 мая.

Что меняется для людей

В России хотят ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ).

— для доходов от 2,4 до 5 млн в год (от 200 тыс. до 417 тыс. рублей в месяц) — 15%;

— для доходов от 5 до 20 млн (от 417 тыс. до 1,7 млн рублей в месяц) — 18%;

— для доходов от 20 до 50 млн (от 1,7 млн до 4,1 млн рублей в месяц) — 20%;

— для доходов свыше 50 млн (более 4,1 млн рублей ежемесячно) — 22%.

Платить повышенный налог придется не со всей суммы, а с суммы, превышающей базовый доход в 2,4 млн руб. в год.

Из материалов следует, что подавляющего большинства граждан налоговые изменения не затронут: из 64 млн работающих россиян новая шкала коснется только 2 млн человек с доходом от 2,4 млн рублей в год или 200 тыс. рублей в месяц. Это всего лишь 3,2% от работающих россиян.

Остальные граждане, чей доход ниже 2,4 млн рублей в год, будут платить 13%.

Доходы участников СВО не подпадают под повышение НДФЛ, заключили в Минфине РФ.

Даже после введения полноценной прогрессивной шкалы НДФЛ российская налоговая система сохранит конкурентоспособность по сравнению с другими странами, что позволит избежать перетока кадров в соседние страны. Россия после налоговых изменений практически ничем не будет отличаться как от партнеров по ЕАЭС, так и от дружественных стран, — отмечается в материалах Минфина.

Например, в зависимости от уровня дохода в Белоруссии взимается НДФЛ в 13% или 25%, а в Азербайджане — 14% или 25%, в Армении — 20%. Максимальная ставка налога в Великобритании составляет 46%, в Германии — 47,5%, в Австрии — 55%, а во Франции 55,4%.

За счет новой справедливой налоговой системы в выигрыше окажется большое число семей с детьми, уточнили в Минфине. Ставка налога для них фактически составит 6% вместо ранее действовавших 13%.

Для семей с двумя и более детьми с низким доходом предлагают ввести «налоговые вычеты». Им ежегодно будет возвращаться 7% из уплаченного 13%-ного НДФЛ. Фактически ставка налога для них составит 6%. Льготы получат семьи, среднедушевой доход которых на члена семьи ниже полуторакратного прожиточного минимума — 319 194 рубля в год на человека в условиях 2025 года. Иначе говоря, для получения налогового вычета доход семьи из четырех человек с двумя детьми должен быть не более 1,3 млн рублей в год. Деньги на льготы будут предоставляться из федерального бюджета.

Ставка налогообложения процентных доходов от вкладов, от реализации ценных бумаг и долей участия, дивидендов, проданной недвижимости также составит 13% НДФЛ до 2,4 млн рублей и свыше этой суммы — 15% без дальнейшей прогрессии. При этом платить налог не нужно при владении недвижимостью более трех лет.

Что изменится для бизнеса

Налог на прибыль для бизнеса предлагается поднять с 20% до 25%. Действующая сейчас ставка налога — 20% — одна из наименьших среди развитых экономик, говорится в материалах Минфина. Так, в США показатель находится на уровне 21% (+ налог штата), в Аргентине, Нидерландах, Китае и Иране — 25%, в Канаде — 38%, а в Австралии — 30%. Крупный бизнес заявлял, что готов к повышению налога на прибыль, а миллиардер Владимир Потанин выступал в поддержку этой инициативы.

Повышение налога на прибыль позволит с 1 января 2025 года отказаться от использования оборотных сборов, таких как курсовые экспортные пошлины, которые увеличивают потребность бизнеса в оборотном капитале и не учитывают его финансовый результат. Повышение ставки налога на прибыль организаций будет более справедливой фискальной альтернативой курсовым экспортным пошлинам, — говорится в материалах Минфина.

Зачем нужны налоговые изменения

Минфин пояснил, что налоговые изменения направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы в России. Такая система должна решать общенациональные задачи, в том числе сокращения неравенства в обществе и в экономике, устранять проблемы социально-экономического развития регионов.

Полученные доходы власти хотят направить на поддержку социальных проектов, в том числе повышение соцвыплат, поддержку материнства и детства, социальную инфраструктуру.

Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву сообщал, что общество воспримет новые изменения нормально, и в целом россияне созрели для избирательного налогообложения.

источник: Газета.Ru