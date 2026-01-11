В России изменят сроки оплаты услуг ЖКХ

С 1 марта вступит в силу закон, сдвигающий крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед. Соответственно, россияне смогут платить за ЖКХ в период до 15-го числа каждого месяца, — сказал Колунов РИА Новости.

По его словам, это решение позволит избежать просрочек и начисления пени.

Знаем, что не всем зарплаты приходят до 10-го числа. Немало россиян получают заработную плату 12-15 числа. Им, конечно, удобнее будет, оплачивать «коммуналку» после поступления денег. И здесь речь не только про удобство — закон позволит избежать просрочек и начисления пени, — заключил он.

В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое изменит средний индекс платы за жилищно-коммунальные услуги во всех регионах России с 1 января 2026 года на 1,7%. Второе повышение, осенью, станет более значительным, в том числе для Крыма и Севастополя.

Для Республики Крым средний индекс изменения платы за жилищно-коммунальные услуги с 1 октября 2026 года составит 11,9%. Для города федерального значения Севастополь он поднимется до 13,8%.

источник: РИА Новости Крым