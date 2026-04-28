В России летние каникулы в школе начнутся 27 мая
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:26 28.04.2026

В этом году летние каникулы в российских школах начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

При этом завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком ОГЭ и ЕГЭ, добавили в ведомстве.

Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, для школьников будут работать детские центры и пришкольные лагеря. Для детей организовывают спортивно-оздоровительные мероприятия, конкурсы, игровые занятия, мастер-классы.

Минпросвещения ежегодно направляет в регионы рекомендуемые даты каникул. При этом школы сохраняют право на локальную корректировку графика.

Ранее Минпросвещения РФ определило единые даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в 2026 году. Согласно рекомендациям, последние звонки прозвучат 26 мая, а выпускные пройдут 27 июня.

В программу проведения последних звонков и выпускных вечеров в образовательных учреждениях предлагается добавить церемонии подъема Государственного флага и исполнения гимна, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, включая тех, кто удостоен государственных наград или принимал участие в специальной военной операции.

источник: РИА Новости Крым

реклама в крыму

