В России летние каникулы в школе начнутся 27 мая

При этом завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком ОГЭ и ЕГЭ, добавили в ведомстве.

Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, для школьников будут работать детские центры и пришкольные лагеря. Для детей организовывают спортивно-оздоровительные мероприятия, конкурсы, игровые занятия, мастер-классы.

Минпросвещения ежегодно направляет в регионы рекомендуемые даты каникул. При этом школы сохраняют право на локальную корректировку графика.

Ранее Минпросвещения РФ определило единые даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в 2026 году. Согласно рекомендациям, последние звонки прозвучат 26 мая, а выпускные пройдут 27 июня.

В программу проведения последних звонков и выпускных вечеров в образовательных учреждениях предлагается добавить церемонии подъема Государственного флага и исполнения гимна, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, включая тех, кто удостоен государственных наград или принимал участие в специальной военной операции.

