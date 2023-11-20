В России миллионы должников за коммунальные услуги

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в России 7,9 миллиона должников за коммунальные услуги. При этом, отмечает «Московский комсомолец», задолженность населения растет — вслед за повышением тарифов ЖКХ. За первый квартал нынешнего года она составила 900 миллиардов рублей. Что делать с такой армией должников и висящими на них неплатежами?

Оплачивать растущие год от года жилищно-коммунальные услуги населению все тяжелей. Об этом наглядно свидетельствуют данные ФССП. За год общий показатель задолженности физлиц за услуги ЖКХ вырос на 72 млрд рублей, тогда как в 2022 году он увеличился на 56,6 млрд. Такими темпами через год он наверняка «пробьет» триллион.

Как показывают результаты опроса «Народного Фронта», задолженности по коммуналке имеют почти 8% россиян. А своевременно не оплачивают коммунальные услуги 10% собственников жилья. Управляющие компании (УК) еле успевают обращаться в суды, чтобы к должникам приняли меры. При этом в ряде регионов даже при минимальной задолженности сразу отключают электроэнергию в квартире. И собственник погружается в средневековье – без телевизора и связи…

Впрочем, те, кто в долгах перед своими управляющими компаниями, ситуацию объясняют просто. Около 80-85% должников называют основной причиной возникновения долга снижение реальных доходов на фоне роста стоимости товаров и услуг, а также возникновение трудной жизненной ситуации.

В общем, ситуация с задолженностью по ЖКХ — не просто плохая, а имеет тенденцию к ухудшению. Зато не имеет системного решения.

По мнению самих коммунальщиков, нужно упрощать механизм взысканий с нерадивых граждан. Идеальным вариантом для них является выбивание просрочки через коллекторские агентства — с которыми, как известно, шутки плохи. То есть забрать коммунальные долги у Минстроя и передать их на регулирование Центробанку. А уж дальше эта структура знает, как поступать.

Эксперт в области ЖКХ, аналитик тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук считает, что 8 миллионов должников за услуги ЖКХ — это очень большая цифра, по численности в структуре задолженности она уступает только должникам по банковским кредитам.

— Как долго человек может не платить управляющей компании, не опасаясь того, что к нему постучат в дверь судебные приставы?

— Он может не платить даже годами. Но управляющая компания обязана обратиться к мировому судье за судебным решением, возбудить исполнительное производство. И тогда уж точно судебные приставы постучат в дверь должника.

— И что они могут сделать?

— Наложить обеспечительные меры: арестовать имущество, ограничить выезд за границу… А еще по закону неплательщику можно отключить коммунальные услуги. Но, по сути, только свет, так как водоотведение, тепло и газ отключать запрещено.

— А выселить из квартиры могут?

— Это самая крайнее средство, но и оно предусмотрено в законодательстве. Если собственник в течение нескольких лет не платит за коммуналку и накопил большую задолженность. Надо сказать, что взыскание долгов за коммуналку в нашей стране очень мягкое, потому и «висят» миллиарды рублей.

— Но выход какой-то есть?

— Например, когда деньги должника поступают на его банковский счет, разрешить приставам снимать часть средств в счет погашения долга. Но такой механизм сегодня действует только по отношению к алиментщикам.

Между тем долги за коммуналку накапливаются. Часть из них становится невозвратными. Допустим, при смене собственника квартиры или если собственник умер, а наследников у него нет.

Бывает и иной сценарий. Человек с большой задолженностью начинает ее поэтапно погашать, маленькими частями. Но части настолько маленькие, что задолженность не уменьшается, а увеличивается. Управляющая компания должна снова обращаться в суд…

Обидно то, что из-за неплательщиков страдают добросовестные россияне: пенсионеры, граждане с небольшими доходами. Они, несмотря ни на какие обстоятельства, за услуги ЖКХ платят в срок. А в итоге управляющая компания из-за злостных должников не добирает средств на общедомовое содержание, урезает расходы и экономит.

— Неплательщиков в чем-то можно понять: тарифы на услуги ЖКХ год от года растут, у многих просто не хватает денег на коммуналку…

— Согласен, что у многих собственников жилья есть объективные трудности. Однако немало и таких состоятельных граждан, которые не платят из принципа, из чувства вседозволенности. В отношении этих лиц государство должно проводить более жесткую политику. Что касается социально незащищенных граждан, то в России существует адресная поддержка. Например, для инвалидов 50-процентная скидка. Малоимущим же после оплаты услуг в полном объеме возвращается часть средств, если на коммуналку потрачено более 22% дохода.

источник: «Московский комсомолец»