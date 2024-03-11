В России могут отнести преступления с использованием IT к отягчающим обстоятельствам

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил проработать вопрос отнесения преступлений с использованием ИТ-технологий к отягчающим обстоятельствам Уголовного Кодекса РФ (УК), сообщили «Известия».
Рекомендовать СК России (А. И. Бастрыкин) совместно с МВД России (В. А. Колокольцев) и иными заинтересованными ведомствами проработать вопросы о дополнении: 16.1. Статьи 63 Уголовного кодекса РФ новым отягчающим обстоятельством «совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий», — приводится в документе.
Помимо этого, предлагается дополнить статьи № 104.1, № 5 и № 115 УК РФ положениями, закрепляющими возможность конфискации цифровой валюты, признанной имуществом, используемым для нарушения УК РФ.
Сообщается, что первые результаты проведенной работы должны быть представлены до 1 декабря 2024 года.
Число преступлений с использованием ИТ-технологий увеличивается с каждым годом, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
По данным статистики МВД, в 2023 году было зафиксировано 677 тысяч ИТ-преступлений. Рост к прошлому периоду составил практически 30% – в 2022 году ведомство зафиксировало 522 тысячи ИТ-преступлений. Информационные технологии, действительно, становятся эффективным инструментом в руках злоумышленников, – рассказал депутат.
Немкин напомнил, что к ИТ- преступлениям относятся: вмешательство в работу корпоративных и государственных информационных систем, распространение вредоносного ПО, кража персональных пользовательских данных, взлом личных страниц в сети и создание фишинговых ресурсов.
Кроме того, сюда можно отнести распространение противоправной информации с использованием ИТ-технологий. Например, материалы, возбуждающие межнациональную вражду и клеветнические сообщения, адресованные конкретному гражданину, – рассказал он.
По словам депутата, сейчас наше страна находится на стадии разработки систематической политики в отношении ИТ-преступлений.
Это касается как изменения регуляторных положений, так и активного включения бизнес-сектора, в том числе за счет развития их собственных инициатив. Прежде всего, это относится к проблеме мошенничества и DDoS-атак. Фактически главная задача и бизнеса, и государства – выступить единым фронтом, – уверен депутат.
Однако нужно дождаться больших деталей поручения со стороны профильных ведомств, отметил Немкин.
Например, коснется ли норма распространения противоправной информации или акцентируется только на факте получения неправомерного доступа к компьютерной информации? Будем ждать деталей, – заключил парламентарий.
источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина
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