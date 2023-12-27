В России могут принять новые правила траты материнского капитала на жилье

В России предложили разрешить использовать средства материнского капитала на покупку жилья без ипотеки до достижения ребенком в семье трехлетнего возраста. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты Алтайского краевого заксобрания, сообщает РБК.
В пояснительной записке парламентарии отметили, что сейчас субсидию при улучшении жилищных условий могут задействовать только ипотечники. Из-за этого граждане вынуждены выплачивать проценты по кредиту, сумма которых может превысить размер материнского капитала.
Юрист Игорь Зенин в беседе с корреспондентом Циан.Журнала отметил, что такая мера, безусловно, позволит избежать переплат по соответствующим кредитам.
Несмотря на основную повестку, направленную на улучшение именно жилищных условий, в законопроекте предлагается убрать из действующей статьи закона о маткапитале часть, посвященную исключениям как таковую. То есть предоставлять средства маткапитала до истечения трехгодичного срока со дня рождения ребенка по различным направлениям, — поясняет специалист.
Игорь Зенин подчеркнул, что правительство Российской Федерации в заключении к документу заявило о необходимости существенных доработок.
Поэтому, вероятно, нам предстоит наблюдать не одну трансформацию законопроекта, — говорит эксперт.
Юрист коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры» Александр Горский считает, что вопрос материнского капитала сейчас актуален как никогда.
Надо признать, что это один из успешных и важных социально значимых проектов, воплощенных правительством в жизнь. И то, что с учетом быстро меняющихся реалий жизни закон дополняется, уточняется и изменяется, говорит о том, что правительство не пустило его на самотек. Думаю, корректировки будут вноситься и далее. И это правильно, — подчёркивает Александр Горский.
источник: ЦИАН.Журнал
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