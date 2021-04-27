В России могут сократить число регионов: 85 – «нам не нужно»

Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что число регионов в России следует сократить.

Это пока моё личное мнение и неофициальная позиция, так как они не согласованы с правительством. Я считаю, что 85 регионов нам не нужно, — сказал он, выступая на XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества.

Замглавы Кабмина отметил, что в частности Еврейскую автономную область следует объединить, например, с Хабаровским краем. Хуснуллин также задался вопросом, почему жители Курганской области должны жить хуже тюменцев, в то время, когда они проживают на расстоянии всего 190 километров друг от друга.

У одних есть нефтяные доходы, у других нет. Они что жители другой страны? Думаю, что после сентябрьских выборов мы к этой теме вернемся, — добавил Хуснуллин.

Объясняя свою позицию, он отметил, что в настоящее время в России есть несколько регионов, которые не в состоянии выполнять задачи и поручения Правительства.

Они (губернаторы) ходят на встречу к Президенту, ходят ко мне, тратят наше время. Концентрацию нужно делать на точках роста, — подытожил Хуснуллин.

Хуснуллин считает «точкой роста» агломерации, развитию которых мешает нынешнее территориальное деление страны. В пример он привел Казань и расположенный в 40 километрах от нее город Волжск Республики Марий Эл, многие жители которого, по его словам, ездят на работу в административный центр Татарстана.

Общенациональный план восстановления экономики, одобренный правительством РФ, запустит в России создание агломераций. Реформа может коснуться 15 регионов России. Интересно, что об объединении Севастополя и Республики Крым, расположенных на территории одного полуострова, не рассматривается.

По материалам РИА Новости и РБК.